Ποιο θα είναι το ενιαίο νόμισμα του μέλλοντος; Κάποιοι θεωρούν πως θα είναι το νερό – λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού για την πρόσβαση σε αυτό. Άλλοι ποντάρουν πως θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη – καθώς θα δημιουργήσει νέους ορίζοντες για την ανθρωπότητα. Η ενέργεια, φυσικά, δεν μπορεί να απουσιάζει από μια τέτοια συζήτηση. Ενδεχομένως να έχουν όλοι δίκιο, γιατί ο σημερινός κόσμος δεν μπορεί να προχωρήσει βήμα δίχως νερό, τεχνολογία και ενέργεια. Όταν ζητήθηκε από τον ηγέτη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, ποιο θα είναι το ενιαίο νόμισμα του μέλλοντος, ο σεΐχης εξήγησε ποιο είναι το νόμισμα στο οποίο έχουν επιλέξει να στοιχηματίσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εμπιστοσύνη. «Το νόμισμα στο οποίο στοιχηματίζουμε δεν είναι ούτε το νερό ούτε η ενέργεια ούτε η τεχνητή νοημοσύνη ούτε τα δεδομένα, όσο σημαντικά κι αν είναι όλα αυτά».

Ο Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ στο βιβλίο «The Letters» εξετάζει την ιδέα του ενιαίου νομίσματος του μέλλοντος. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται 26 επιστολές με παραλήπτες την οικογένειά του, τα παιδιά του, την ομάδα εργασίας του, τον λαό της χώρας του, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μοιράζεται διδάγματα και εμπειρίες. Η εμπιστοσύνη, υποστηρίζει ο σεΐχης, θα προσελκύσει επενδυτές και ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, θα φέρει παγκόσμιους εταίρους στον ενεργειακό τομέα και θα εξασφαλίσει τις καλύτερες τεχνολογίες και επενδύσεις στον τομέα του νερού. Η εμπιστοσύνη είναι ένα σπάνιο αγαθό στις μέρες μας. «Η σπανιότητά της προσδίδει τεράστια αξία. Αν τη χάσουμε, χάνουμε το πιο σημαντικό εθνικό μας περιουσιακό στοιχείο», επισημαίνει.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ

«Η ζωή μού έχει διδάξει ότι η οικονομική σταθερότητα συνήθως ξεκινά από τον ανθρώπινο νου. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν βλέπουν τα μεγέθη τους να καταρρέουν από τη μια μέρα στην άλλη. Πρώτα καταρρέει το ηθικό και η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που διασφαλίζει τον σεβασμό του νόμου, επειδή όλοι γνωρίζουν ότι ισχύει για όλους. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που προσδίδει αξιοπιστία στις ειδήσεις, επειδή οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν θα πει ψέματα. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που διατηρεί τις αγορές σταθερές, επειδή οι επενδυτές γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους», είναι τα λόγια του Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ.

«Το νόμισμα με το οποίο θα κρίνεται ο ηγέτης θα είναι η εμπιστοσύνη»

Η εμπιστοσύνη, όμως, δεν αποτελεί μόνο θεμέλιο της οικονομικής σταθερότητας ή παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων. Είναι το στοιχείο που καθορίζει τη σχέση ενός ηγέτη με τους ανθρώπους που καλείται να καθοδηγήσει. Και όσο περισσότερο η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η ανθρώπινη κρίση, η ακεραιότητα και η συνέπεια.

Αυτή ακριβώς τη διάσταση της εμπιστοσύνης είχε αναδείξει και ο Δημήτρης Μιχόπουλος, σε συνέντευξη που μου παραχώρησε για το αφιέρωμα του Newsbeast «Ο κόσμος το 2040: Από το σήμερα στο πιθανό». Μιλώντας για τον ηγέτη του μέλλοντος, είχε διατυπώσει μια θέση που συναντά σήμερα την προσέγγιση του ηγέτη του Ντουμπάι: «Το νόμισμα με το οποίο θα κρίνεται ο ηγέτης θα είναι η εμπιστοσύνη».

Δείτε το σχετικό σημείο της συνέντευξης

Η πρόσφατη τοποθέτηση του Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ επανέφερε αυτή τη συζήτηση στο προσκήνιο για τον Δημήτρη Μιχόπουλο, ο οποίος, επιστρέφοντας από το Ντουμπάι στην Αθήνα, κατέγραψε τις σκέψεις του για τη σημασία της εμπιστοσύνης και τη σχέση της με την πραγματική ηγεσία.

«Γράφω αυτές τις γραμμές στην πτήση από το Ντουμπάι προς την Αθήνα», σημειώνει ο Δ. Μιχόπουλος. «Όσο ήμουν εκεί, μου έκανε εντύπωση πόσο βαθιά είχε αγγίξει τους ανθρώπους που συνάντησα η πρόσφατη τοποθέτηση του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ. “Το νόμισμα στο οποίο ποντάρουμε είναι η εμπιστοσύνη”. Ειπωμένα από τον Σεΐχη Μοχάμεντ, αυτά τα λόγια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Αυτό που με εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει σήμερα το Ντουμπάι. Είναι και η πεποίθηση με την οποία κυνήγησε ένα μέλλον που λίγοι μπορούσαν να φανταστούν. Εμπιστεύτηκε την κρίση του, έπραξε σύμφωνα με αυτήν και έμεινε προσηλωμένος στο όραμά του. Τα αποτελέσματα είναι μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Ο Δημήτρης Μιχόπουλος

Η δήλωσή του μού έφερε στο μυαλό τη συνέντευξή μου στο Newsbeast για τον ηγέτη του 2040, που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2025. Είχα υποστηρίξει τότε ότι η εμπιστοσύνη θα γινόταν το νόμισμα με το οποίο θα κρίνονται οι ηγέτες. Στην ίδια εκείνη συζήτηση, είχα θέσει ένα ερώτημα ειδικά για όσους αυτοαποκαλούνται ηγέτες χωρίς να έχουν κερδίσει αυτή την εμπιστοσύνη: “Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου;”.

Δεν εννοούσα την αυτοπεποίθηση ή τη βεβαιότητα. Εννοούσα την ικανότητα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό μας, ιδίως για τα κίνητρά μας. Να αμφισβητούμε ακόμη και τις πιο βαθιές μας πεποιθήσεις. Να ακούμε τη συνείδησή μας όταν αυτή φέρνει αντιρρήσεις στις φιλοδοξίες μας. Και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις αποφάσεις μας πολύ πριν μάθουμε πού θα μας οδηγήσουν.

Η ηγεσία του Σεΐχη Μοχάμεντ προσφέρει ένα πειστικό παράδειγμα της άλλης όψης αυτής της αρχής: της εμπιστοσύνης που μεγαλώνει όταν το όραμα, οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα παραμένουν συνεπή μέσα στον χρόνο. Η αληθινή ηγεσία δεν ζητά να την εμπιστευτούν. Δίνει στους ανθρώπους λόγους να εμπιστεύονται».

Τα δύο βραβεία του αφιερώματος «Ο Κόσμος το 2040: Από το σήμερα στο πιθανό»

Το ξεχωριστό αφιέρωμα του Newsbeast «Ο Κόσμος το 2040: Από το σήμερα στο πιθανό» απέσπασε διπλή διάκριση στα Digital Media (DIME) Awards 2026. Κατέκτησε δύο βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη δημιουργία πρωτότυπου ψηφιακού περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε το Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Outstanding New Project / Product», η οποία αναγνωρίζει τις κορυφαίες νέες ενότητες πρωτότυπου περιεχομένου ή προσαρμογές διεθνών projects, ανεξαρτήτως μορφής. Παράλληλα, διακρίθηκε με το Silver βραβείο στην κατηγορία «Most Creative Native Advertising Campaign», που επιβραβεύει τις πιο δημιουργικές καμπάνιες native advertising σε ψηφιακά μέσα, είτε αυτές υλοποιούνται σε περιβάλλον web είτε σε κινητές συσκευές και tablets. Μπορείτε να το ξεφυλλίσετε εδώ.