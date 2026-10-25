Νέα παράταση στις επιδοτήσεις των καυσίμων ετοιμάζει η κυβέρνηση καθώς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν πάρει φωτιά στις διεθνείς αγορές με το κύμα ανατιμήσεων να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με το αργό πετρέλαιο να αγγίζει τα 114 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη να ξεπερνά τα 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οικονομικό επιτελείο αναζητά πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διατηρήσει το δίχτυ προστασίας απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις.

Οι αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας με το οικονομικό επιτελείο να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και τις επιπτώσεις τους στην εγχώρια αγορά.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι επιδοτήσεις ανέρχονται σε 40 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκ των οποίων 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Για το ντίζελ κίνησης η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια, ενώ για την απλή αμόλυβδη η επιδότηση φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Η μάχη για ευελιξία

Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικοί στόχοι. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα επιδιώκει να αποσπάσει από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Συγκεκριμένα, διεκδικεί τη δυνατότητα να κατευθύνει 300-400 εκατ. ευρώ από το περίπου 1 δισ. ευρώ που προβλέπεται για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές στη χρηματοδότηση προσωρινών και στοχευμένων παρεμβάσεων για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία το επόμενο διάστημα, με τέσσερις κρίσιμους σταθμούς. Το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 29 Οκτωβρίου 2026, το Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου 2026 και τις συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις 13 και στις 26-27 Νοεμβρίου 2026. Από την έκβαση των συζητήσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το εύρος των πρόσθετων μέτρων που θα μπορέσει να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση.

Ενεργειακός συναγερμός

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται και πάλι σε αναταραχή, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για προβλήματα στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου. Το Brent σκαρφάλωσε στα 114 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας υψηλά πενταμήνου, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ξεπέρασε τα 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας υψηλά διετίας. Η άνοδος του φυσικού αερίου προσεγγίζει το 200% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν οι τιμές κινούνταν γύρω στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η πορεία του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες αποτυπώνει την έντονη νευρικότητα των αγορών. Τον Απρίλιο, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, η τιμή είχε εκτιναχθεί στα 126 δολάρια το βαρέλι, για να υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια στα τέλη Μαΐου και να φτάσει στα 71 δολάρια στα μέσα Ιουλίου, όταν είχαν ενισχυθεί οι προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός.