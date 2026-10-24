Με τις τιμές των κατοικιών να παραμένουν σε ανοδική τροχιά το όνειρο της απόκτησης στέγης απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο για χιλιάδες νοικοκυριά. Παρά το γεγονός ότι το ράλι στην κτηματαγορά χάνει ταχύτητα, οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα ιστορικά υψηλά του 2008.

Η ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές τα χιλιάδες κλειστά σπίτια και τα περισσότερα από 203.000 ακίνητα στη βραχυχρόνια μίσθωση συντηρούν τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χτυπάει καμπανάκι για την απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων στην κτηματαγορά. Αν και προς το παρόν δεν διαπιστώνεται απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η παρατεταμένη άνοδος των τιμών και η ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης επιβάλλουν στενή παρακολούθηση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση, με τον σχετικό δείκτη να φθάνει στις 114,2 μονάδες, έναντι 101,7 μονάδων στο προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2008. Την κούρσα των ανατιμήσεων οδηγούν τα νεόδμητα διαμερίσματα με αύξηση 6,2%, ενώ στα παλαιότερα ακίνητα οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 5%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, με 7,1%, έναντι 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη και 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις.

Ξένες επενδύσεις

Ισχυρό παραμένει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την ελληνική κτηματαγορά. Την περίοδο 2018-2025 οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι μόλις 170 εκατ. ευρώ την περίοδο 2008-2017. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι εισροές ξένων κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 9,5%, φθάνοντας το 1 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η αυστηροποίηση των όρων της Golden Visa περιόρισε τα αιτήματα αρχικής χορήγησης άδειας μόνιμου επενδυτή κατά 35,8% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, στα 3.426 από 5.333 ένα χρόνο νωρίτερα.

Την εγχώρια ζήτηση ενισχύουν η αστικοποίηση και η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών, παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, το 78,5% του πληθυσμού κατοικεί σε αστικές περιοχές, έναντι 72,4% το 2011. Παράλληλα, τα νοικοκυριά χωρίς οικογενειακό πυρήνα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μονοπρόσωπα, αυξήθηκαν κατά 26% ενώ τα μονογονεϊκά κατά 9%, δημιουργώντας πρόσθετες στεγαστικές ανάγκες.

Τα κλειστά σπίτια

Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται η περιορισμένη προσφορά κατοικιών. Χιλιάδες ακίνητα παραμένουν κλειστά ή εκτός της αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ τον Μάρτιο του 2026 τα καταλύματα με οριστική εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ανέρχονταν σε 203.122, μειωμένα κατά 2,1% σε σχέση με το 2024. Στο πρόβλημα προστίθενται τα ακίνητα που συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η πολυιδιοκτησία και το υψηλό κόστος ανακαίνισης, που εμποδίζουν την επιστροφή χιλιάδων κατοικιών στην αγορά.

Η οικοδομή

Παρά τα σημάδια ανάκαμψης η κατασκευαστική δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού τομέα αντιστοιχούσε μόλις στο 2,3% του ΑΕΠ έναντι 5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι οικοδομικές άδειες για νέες κατοικίες αυξήθηκαν κατά 40,9%, η επιφάνεια κατά 32,2% και ο όγκος κατά 33,6%.

Την ίδια ώρα, το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 19,9% από το 2021. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των παρεμβάσεων για την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, με νέες κατασκευές, ανακαινίσεις και κίνητρα για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά.