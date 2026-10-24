Μια ανώνυμη καταγγελία, μια πολύμηνη αστυνομική έρευνα, δεκάδες συλλήψεις, οι 2.500 εργαζόμενοι που έχουν χάσει τον ύπνο τους και η επόμενη μέρα για την ιστορική αλυσίδα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανώνυμη καταγγελία. Ήταν Απρίλιος του 2026 όταν στην Οικονομική Αστυνομία έφτασαν πληροφορίες που άνοιξαν έναν από τους μεγαλύτερους φακέλους φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με την καταγγελία, πίσω από την καθημερινή εικόνα των καταστημάτων της Pizza Fan, με τους διανομείς να πηγαινοέρχονται και τις παραγγελίες να διαδέχονται η μία την άλλη, λειτουργούσε ένας μηχανισμός που επέτρεπε τη συστηματική απόκρυψη εσόδων. Η Οικονομική Αστυνομία άρχισε να ξετυλίγει το νήμα.

Ακολούθησαν μήνες παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων, αλλά και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου. Όσο η έρευνα προχωρούσε, τόσο οι Αρχές επιχειρούσαν να χαρτογραφήσουν έναν μηχανισμό που, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, είχε αρχίσει να λειτουργεί ήδη από το 2016. Στην καρδιά της υπόθεσης βρισκόταν ένα ειδικό λογισμικό. Ένα πρόγραμμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, μπορούσε να μετατρέψει μια απολύτως κανονική πώληση σε κάτι που στα χαρτιά δεν είχε αποφέρει ούτε ένα ευρώ.

Ο πελάτης τηλεφωνούσε ή έκανε ηλεκτρονικά την παραγγελία του. Η πίτσα ετοιμαζόταν, έφτανε στην πόρτα του και εκείνος πλήρωνε κανονικά, συνήθως με μετρητά. Για τον ίδιο, η συναλλαγή είχε ολοκληρωθεί. Δεν υπήρχε τίποτα που να του κινήσει την υποψία. Στο σύστημα, όμως, η εικόνα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική.

Το «κέρασμα», η «δωρεάν προσφορά» και η ζημιά εκατομμυρίων

Με το πάτημα μιας επιλογής, η παραγγελία εμφανιζόταν ως «κέρασμα» ή «δωρεάν προσφορά». Το ποσό που είχε πληρώσει ο πελάτης δεν καταγραφόταν ως κανονική πώληση και ο αντίστοιχος ΦΠΑ δεν αποδιδόταν στο Δημόσιο. Η ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται σε περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ.

Το πρωί της 22ας Οκτωβρίου, η πολύμηνη έρευνα πέρασε στην τελική της φάση. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένες εφόδους σε καταστήματα, γραφεία και κατοικίες εμπλεκομένων, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στα σπίτια που ερευνήθηκαν ήταν και εκείνο του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Κωνσταντίνου Αντάρα, στα βόρεια προάστια, στην Εκάλη. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν κάτι που έμοιαζε περισσότερο με σκηνή αστυνομικού μυθιστορήματος. Μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, κρυμμένη πίσω από έπιπλο, με πρόσβαση από μυστική πόρτα. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Συνολικά, από τις έρευνες κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Οι συλλήψεις έφτασαν τις 23, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Στις 23 Οκτωβρίου, οι συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, άμεση συνέργεια και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τι γίνεται από εδώ και πέρα; Ποιο είναι το αύριο της Pizza Fan και του προσωπικού; Να σημειωθεί πως περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι βρέθηκαν, από τη μια μέρα στην άλλη, αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα.

Ενδιαφέρον για αγορά της Pizza Fan

Την ίδια ώρα, φαίνεται πως βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη διάσωση της Pizza Fan. Μεγάλη εταιρεία του κλάδου εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει την ιστορική αλυσίδα, με στόχο να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Pizza Fan, ώστε οι εξελίξεις γύρω από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης να μην οδηγήσουν σε λουκέτο, το οποίο θα φέρει και την απώλεια της εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους που δεν έχουν καμία εμπλοκή στα όσα έχουν γίνει και ερευνώνται.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό. Μάλιστα, λέγεται πως έχουν γίνει ήδη οι πρώτες συζητήσεις.