Ανοδική πορεία καταγράφει η ασφαλιστική κάλυψη σε βασικούς τομείς της οικονομίας, από την προστασία κατοικιών και επιχειρήσεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές έως την αστική και επαγγελματική ευθύνη. Τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος δείχνουν αύξηση του αριθμού των συμβολαίων και των αποζημιώσεων, την ώρα που σημαντικό μέρος του κινδύνου παραμένει ακόμη ακάλυπτο.

Στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών, το πλήθος των συμβολαίων ανά κάλυψη ανήλθε το 2025 σε 521.714, αυξημένο κατά 21,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ βασίστηκε σε στοιχεία 22 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του συγκεκριμένου κλάδου.

Κατά τη διάρκεια του έτους δηλώθηκαν 8.500 ζημιές, ενώ οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν τα 3,004 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 26,2%. Παράλληλα, το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 26,194 εκατ. ευρώ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, Θεανώ Τελωνιάτη, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει επιχειρήσεις και επαγγελματίες από τις οικονομικές συνέπειες λαθών ή παραλείψεων και παράλληλα προστατεύει πελάτες, καταναλωτές και άλλους τρίτους που μπορεί να υποστούν ζημιά.

Μεγάλο παραμένει το κενό στις κατοικίες

Στην ασφάλιση κατοικιών, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει περιορισμένη. Στο τέλος του 2025, η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών διαμορφώθηκε στο 20,5%, ενώ η κάλυψη κτιρίων στο 17,9%, με περίπου τέσσερις στις πέντε κατοικίες να παραμένουν ανασφάλιστες.

Συνολικά καταγράφονταν 1,355 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1,184 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 11,1%.

Μεγαλύτερη άνοδο εμφάνισαν οι κατοικίες που είναι ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό. Οι σχετικές καλύψεις έφτασαν τις 846.620, αυξημένες κατά 27,8% σε σχέση με το τέλος του 2024. Η συμμετοχή τους στα συμβόλαια με κάλυψη κτιρίου ανήλθε στο 71,5%, από 62,2% έναν χρόνο νωρίτερα.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% όταν η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και κατά 10% όταν την υπερβαίνει, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία είναι ασφαλισμένη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Οι φυσικές καταστροφές και το κόστος των ζημιών

Από το 1993 έως το 2025, η ΕΑΕΕ έχει καταγράψει 59 μεγάλα καταστροφικά περιστατικά, με 56.493 δηλωθείσες ζημιές. Το ύψος των ασφαλιστικών απαιτήσεων ανήλθε σε 1,026 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και σε 1,275 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025.

Στο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά, με 2.376 ζημιές και συνολικό ποσό απαιτήσεων 26,53 εκατ. ευρώ. Βροχοπτώσεις και δασικές πυρκαγιές αντιπροσωπεύουν το 64,2% του πλήθους των ζημιών και το 78,8% του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Ο σεισμός αντιστοιχεί στο 24,1% του αριθμού των ζημιών και στο 15,2% των απαιτήσεων.Οι βροχοπτώσεις εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα τα τελευταία χρόνια και προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις και υποδομές. Οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και υψηλή ένταση, ενώ ο σεισμός παραμένει βασικός κίνδυνος για τη χώρα.

Περισσότερα ασφαλιστήρια και στις επιχειρήσεις

Ανοδικά κινήθηκε και η ασφάλιση επιχειρήσεων. Το 2025 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επιχειρήσεων ανήλθαν σε 244.166, από 216.051 το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 13%.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η κάλυψη αφορά δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό και πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 70% της αξίας συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και επαγγελματικά οχήματα.

Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν την υποχρέωση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται εφόσον δεν καταβληθεί εντός 30 ημερών.

Η ΕΑΕΕ προτείνει αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης, δημιουργία μηχανισμού συστηματικών ελέγχων συμμόρφωσης και εξέταση της επέκτασης της υποχρέωσης και σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ.

Στην πρόσφατη συζήτηση για την προστασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές, η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, ΕλίναΠαπασπυροπούλου, αναφέρθηκε στη συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων και στη συνεργασία με την Πολιτεία, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος χαρακτήρισε την ασφαλιστική αγορά σημαντικό σύμμαχο. Η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση έθεσε το ζήτημα της μετάβασης από την εκ των υστέρων αποκατάσταση στην εκ των προτέρων θωράκιση. Από την πλευρά της εποπτείας, ο Ιωάννης Τσικριπής της Τράπεζας της Ελλάδος στάθηκε στον ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην απορρόφηση και κατανομή των κινδύνων.

Τέλος για τις κατοικίες, στις προτάσεις της ΕΑΕΕ περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών, η αύξηση των ποσοστών έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ και η εξέταση πρόσθετων φορολογικών κινήτρων.