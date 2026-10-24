Με προσαύξηση 75% αμείβονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που θα εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου, ενώ οι αποδοχές όσων δεν απασχοληθούν καθορίζονται από το καθεστώς αμοιβής τους, όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου πέφτει την Τετάρτη και, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχει η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση προσωπικού, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που επιτρέπονται από τη νομοθεσία.

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές, η αμοιβή εξαρτάται από το εάν εργάζονται με πενθήμερο ή εξαήμερο σύστημα και από το εάν αμείβονται με ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό.

Στην περίπτωση του πενθημέρου, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό θα πληρωθούν κανονικά, χωρίς πρόσθετη αμοιβή λόγω της αργίας.

Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν θα απασχοληθούν, προβλέπεται η καταβολή του κανονικού ημερομισθίου, δηλαδή συνολικά έξι ημερομισθίων για την εβδομάδα. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν επίσης κανονικά τις αποδοχές τους.

Διαφορετικά υπολογίζεται η αμοιβή στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν στις 28 Οκτωβρίου δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες που θα εργαστούν.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, προβλέπεται προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται με βάση το 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού, αναλογικά προς τις ώρες απασχόλησης.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις επιχειρήσεις που κανονικά δεν λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες, αλλά πρόκειται να ανοίξουν εκτάκτως στις 28 Οκτωβρίου, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, για πλήρη απασχόληση, πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, καθώς και την προβλεπόμενη προσαύξηση 75%.

Αντίστοιχα, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, επίσης προσαυξημένο κατά 75% σύμφωνα με τις προβλέψεις για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Η ΓΣΕΕ διευκρινίζει ακόμη ότι η ημέρα υποχρεωτικής αργίας δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ημέρα οφειλόμενης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δηλαδή με ρεπό.

Παράλληλα, για εργαζόμενους με εξαήμερο σύστημα, εφόσον η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με περίοδο ετήσιας άδειας, η διάρκειά της προσαυξάνεται κατά μία ημέρα.

Σε περιπτώσεις όπου ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής, είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας είτε βάσει κανονισμού εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου, εφαρμόζονται οι ευνοϊκότερες προβλέψεις.

Όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται κατά κανόνα η βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τη νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις νόμιμες εξαιρέσεις δεν μπορούν να απασχολούν προσωπικό χωρίς ειδική άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπως ο κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις και υλικά, προβλέπεται η σχετική αναγγελία στην Αστυνομία.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις Κυριακές, τις υποχρεωτικές αργίες και την εβδομαδιαία ανάπαυση περιλαμβάνεται στα άρθρα 203-219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Π.Δ. 62/2025), ενώ η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει, τέλος, ότι για την παράνομη απασχόληση εργαζομένων κατά τις υποχρεωτικές αργίες προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.