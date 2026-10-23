Στις 16 Οκτωβρίου 2026, στο Athens Marriott Hotel, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση του Your Directors Club με την παρουσία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Αλέξανδρου Αθανασούλα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece, με στρατηγικό συνεργάτη την Arval BNP Paribas Group, Intelligent Mobility Partner τη NIO, Diamond Partner τη FedEx, Golden Partner το Alba Graduate Business School και ESG Partner τη Global Sustain. Υποστηρικτές επικοινωνίας ήταν τα Euro2day και D1 Growth Igniters.

Τη συζήτηση συντόνισε η Δρ Δανάη Μάνικα, Executive Dean του Alba Graduate Business School στο The American College of Greece. Ομιλήτριες ήταν η Βιργινία Κόκιου, Chief of Staff και Legal Counsel του Ειδικού Γραμματέα Foresight στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η Δέσποινα Δοξάκη, η οποία παρακολουθεί το Executive Masters στο AI Business Transformation στο Saïd Business School του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και είναι μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της ΔΕΗ και της Statistical Decision, και η Δρ Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, ιδρύτρια της Rythmisis και Legal & Policy Officer στο European AI Office.

Η συζήτηση ξεκίνησε με ζωντανή έρευνα στο κοινό για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους οργανισμούς. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI και το 76% έχει λάβει σχετική εκπαίδευση τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό διαθέτει σαφές πλαίσιο πολιτικής για τη χρήση τους.

Οι ομιλήτριες ανέδειξαν τη σημασία της ανθρώπινης επίβλεψης, της εκπαίδευσης (AI literacy) και των σαφών πολιτικών χρήσης, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και στο να είναι κατανοητές οι αποφάσεις των συστημάτων AI, καθώς και στην ανάγκη ρόλων όπως ο AI Officer για τον συντονισμό των σχετικών πολιτικών. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Pharos το ελληνικό AI Factory, το AI Office και ο AI Act, και η ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην καινοτομία και τη ρύθμιση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ερώτημα της ευθύνης: όταν ένα σύστημα AI προτείνει και ένα στέλεχος υπογράφει, ποιος φέρει τελικά τη λογοδοσία; Αναδείχθηκαν επίσης οι ηθικές και

κοινωνικές διαστάσεις, όπως το well-being των εργαζομένων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της AI. Το συμπέρασμα ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα και τη λήψη αποφάσεων, αλλά η τελική ευθύνη και η δημιουργικότητα παραμένουν στον άνθρωπο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πρακτικές συμβουλές προς τα στελέχη: να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την εξοικείωση με τα εργαλεία AI, να δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες με υπευθυνότητα και να διατηρούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων.

