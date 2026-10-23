Αυξημένη κίνηση σε τρεις από τους τέσσερις βασικούς αυτοκινητοδρόμους της κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην Αττική Οδό, οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις έφτασαν τις 291.002, σημειώνοντας άνοδο 2,5%. Η κίνηση στην Εγνατία Οδό ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ στη Νέα Οδό υποχώρησε κατά 1,3%.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος, η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό διαμορφώθηκε σε 291.002 διελεύσεις, έναντι 284.016 το εννεάμηνο του 2025.
Στην Εγνατία Οδό, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων ανήλθε σε 254.880, από 251.568 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 1,3%.
Στη Νέα Οδό, η μέση ημερήσια κίνηση διαμορφώθηκε σε 128.879 διελεύσεις, έναντι 130.604 το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,3%. Αντίθετα, στην Κεντρική Οδό οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 5,6%, φτάνοντας τις 48.940, από 46.362.
Αναλυτικά, τα στοιχεία για τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT):
|Αυτοκινητόδρομος
|Εννεάμηνο 2025
|Εννεάμηνο 2026
|Ετήσια μεταβολή
|Αττική Οδός
|284.016
|291.002
|+2,5%
|Εγνατία Οδός
|251.568
|254.880
|+1,3%
|Νέα Οδός
|130.604
|128.879
|−1,3%
|Κεντρική Οδός
|46.362
|48.940
|+5,6%
Όπως σημειώνει ο Όμιλος, η ημερήσια κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό επηρεάστηκε άμεσα τον Ιανουάριο από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
Επιπλέον, η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό έχει επηρεαστεί από τις εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.