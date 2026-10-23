Αυξημένη κίνηση σε τρεις από τους τέσσερις βασικούς αυτοκινητοδρόμους της κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην Αττική Οδό, οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις έφτασαν τις 291.002, σημειώνοντας άνοδο 2,5%. Η κίνηση στην Εγνατία Οδό ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ στη Νέα Οδό υποχώρησε κατά 1,3%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος, η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό διαμορφώθηκε σε 291.002 διελεύσεις, έναντι 284.016 το εννεάμηνο του 2025.

Στην Εγνατία Οδό, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων ανήλθε σε 254.880, από 251.568 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 1,3%.

Στη Νέα Οδό, η μέση ημερήσια κίνηση διαμορφώθηκε σε 128.879 διελεύσεις, έναντι 130.604 το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,3%. Αντίθετα, στην Κεντρική Οδό οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 5,6%, φτάνοντας τις 48.940, από 46.362.

Αναλυτικά, τα στοιχεία για τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT):

Αυτοκινητόδρομος Εννεάμηνο 2025 Εννεάμηνο 2026 Ετήσια μεταβολή Αττική Οδός 284.016 291.002 +2,5% Εγνατία Οδός 251.568 254.880 +1,3% Νέα Οδός 130.604 128.879 −1,3% Κεντρική Οδός 46.362 48.940 +5,6%

Όπως σημειώνει ο Όμιλος, η ημερήσια κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό επηρεάστηκε άμεσα τον Ιανουάριο από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Επιπλέον, η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό έχει επηρεαστεί από τις εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.