Αύξηση 3,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου του 2025, ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,8% το γ’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου του 2025.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 5,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 4,3%.

Ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου του 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,4% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά επίσης 1,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές – εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους, στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.