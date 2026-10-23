Με ισχυρές πτωτικές τάσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές και πιέσεων στις τραπεζικές μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί στις 12:00 κατά 2,37%, στις 2.526,95 μονάδες, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται σε 92,42 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να υποχωρεί κατά 2,62%, την Εθνική Τράπεζα κατά 2,48%, την Πειραιώς κατά 2,04% και την Alpha Bank κατά 1,85%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, στις τιμές του πετρελαίου και στην προγραμματισμένη για σήμερα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την S&P Global Ratings.