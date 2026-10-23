Αναδιαμορφώνεται ο καμβάς των αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. Νέες πινελιές προσδίδουν ουσιαστική ανανέωση στις αστικές μετακινήσεις στην Αθήνα, με παρεμβάσεις τόσο στα μέσα σταθερής τροχιάς όσο και στη δημοτική συγκοινωνία. Η σταδιακή ανακατασκευή του στόλου της Γραμμής 1 του μετρό και η πιλοτική έναρξη του Athens Move με ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελούν δύο από τις πιο πρόσφατες κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα.

Στον Ηλεκτρικό, το πρώτο βήμα έγινε στις 7 Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού στη Γραμμή 1. Πρόκειται για τον πρώτο από συνολικά 14 συρμούς 8ης παραλαβής που υποβάλλονται σε εκτεταμένη ανακατασκευή, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ.

Οι συρμοί, που κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποκτούν νέους κινητήρες, αναβαθμισμένα συστήματα έλξης, ηλεκτρολογικό και πνευματικό εξοπλισμό, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Το εσωτερικό τους ανανεώνεται με φωτισμό LED, νέα καθίσματα, δάπεδα και παράθυρα, ενώ προβλέπεται και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.

Το έργο υλοποιείται στον Βόλο από την ισπανική CAF, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και βάσει του χρονοδιαγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών, ενώ τέσσερις συρμοί ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα.

Παρεμβάσεις σε σταθμούς και υποδομές

Η ανανέωση της Γραμμής 1 δεν περιορίζεται στο τροχαίο υλικό. Η Ομόνοια, η Βικτώρια, τα Πετράλωνα και η Κηφισιά έχουν ήδη ανακαινιστεί, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στον σταθμό Μοναστηράκι.

Στην Καλλιθέα προγραμματίζονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ενώ αντίστοιχες εργασίες προβλέπονται το 2027 και στους υπόλοιπους 23 σταθμούς, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δρομολογείται η αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, ενώ νέες ράμπες έχουν ήδη τοποθετηθεί στους σταθμούς.

Στο τεχνικό σκέλος προβλέπεται προληπτική συντήρηση 16 χιλιομέτρων σκυρογραμμής, με αντικατάσταση σιδηροτροχιών, εργασίες συγκόλλησης και ανανέωση της υποδομής, επένδυση ύψους 4,9 εκατ. ευρώ. Στα Πετράλωνα προχωρά και η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου, έργο 2,8 εκατ. ευρώ με στόχο την παράταση της ζωής της κατά 50 χρόνια, ενώ προβλέπεται έλεγχος και επιθεώρηση των 40 πεζογεφυρών πάνω από τις γραμμές.

Η ανανέωση του στόλου δεν σταματά στους 14 συρμούς. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται διαγωνισμός για την ανακατασκευή ακόμη 10 συρμών 10ης παραλαβής, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, με χρηματοδοτική συνδρομή από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Παράλληλα, δοκιμάζεται σύστημα ανάκτησης της ενέργειας που παράγεται κατά το φρενάρισμα και επιστρέφεται στο δίκτυο. Η εκτιμώμενη ανάκτηση φτάνει τις 4.500 MWh ετησίως, με το συγκεκριμένο έργο να έχει προϋπολογισμό 4,1 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Περισσότερα δρομολόγια στον Ηλεκτρικό

Οι παρεμβάσεις στη Γραμμή 1 εξελίσσονται παράλληλα με αύξηση της συγκοινωνιακής δραστηριότητας. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 843 περισσότερα δρομολόγια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 8%.

Στον τομέα της ασφάλειας, χρησιμοποιούνται επίσης drones με θερμικές κάμερες και προβολείς για την επιτήρηση αμαξοστασίων και τμημάτων του υπέργειου δικτύου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αντικατάσταση της περίφραξης με ασφαλέστερα κιγκλιδώματα.

Στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν στη Γραμμή 1 συνολικά 843 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 8%. Παράλληλα, το Athens Move περνά στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας με 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, τέσσερις γραμμές, περίπου 40 χιλιόμετρα διαδρομών και 185 στάσεις.

Athens Move: Τέσσερις γραμμές και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία

Την ίδια περίοδο, μια διαφορετική παρέμβαση στις μετακινήσεις της πόλης περνά στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής. Στις 8 Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία του Athens Move, της νέας δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων, η οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις γραμμές του ΟΑΣΑ και τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις νέες γραμμές, 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, περίπου 40 χιλιόμετρα διαδρομών και 185 στάσεις. Οι νέες συνδέσεις θα καλύπτουν τις διαδρομές Νέος Κόσμος–Πετράλωνα–Κεραμεικός, Κάτω Πατήσια–Σεπόλια–Κεραμεικός, Προμπονάς–Άνω Πατήσια–Κυψέλη και Αττική–Κυψέλη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου δικτύου ανέρχεται σε 11,75 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε συγκοινωνιακή μελέτη της Αναπτυξιακής Αθήνας, η οποία εντόπισε περιοχές με ελλείμματα προσβασιμότητας, υψηλότερη εξάρτηση από το ΙΧ και αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Στην επένδυση περιλαμβάνονται ακόμη οι απαραίτητες υποδομές φόρτισης και η αναβάθμιση των στάσεων, με πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται με το Μετρό, τον ΗΣΑΠ και το Τραμ, αλλά και με την πεζή μετακίνηση, το ποδήλατο και άλλες μορφές μικροκινητικότητας.