Στην αγορά των data centers μπαίνει ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία με δύο από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς του Άμπου Ντάμπι. Το μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη σειράς data centers στην Ελλάδα υπογράφηκε με δύο ομίλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Khazna Data Centers και τον Όμιλο G42, στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός μεγάλου data center, πιθανώς στην Αττική, το οποίο θα μπορεί να αναπτυχθεί κλιμακωτά και θα έχει δυνατότητα επέκτασης.

Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικά πεδία: η G42 εξειδικεύεται στην υπολογιστική ισχύ, στις υπηρεσίες cloud και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Khazna αναπτύσσει και λειτουργεί μεγάλες εγκαταστάσεις data centers.

Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο οι προϋποθέσεις για επενδύσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των νέων ψηφιακών υποδομών, από την κατασκευή και την ηλεκτροδότηση έως την εγκατάσταση και λειτουργία προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος Κοπελούζου, ενισχύει το άνοιγμά του στον αραβικό κόσμο, μετά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει στην Αίγυπτο, συμπράττοντας με δύο ομίλους που έχουν πολυετή παρουσία στα data centers, την επεξεργασία δεδομένων, το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η σημασία του GREGY

Πληροφορίες αναφέρουν πως το νέο βήμα εντάσσεται στο πλαίσιο μίας στρατηγικής που προβλέπει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY, μέσω του οποίου προβλέπεται η μεταφορά στην Ελλάδα μεγάλων ποσοτήτων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο.

Η πράσινη αυτή ενέργεια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την τροφοδοσία των σχεδιαζόμενων data centers στην Ελλάδα, με στόχο την εξασφάλιση ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους.

Συνεπώς, με την ολοκλήρωσή του, το GREGY θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ενεργοβόρων επενδύσεων, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες μεταξύ ενέργειας και ψηφιακής οικονομίας.

Η G42 και η Microsoft

Σημειώνεται πως η G42 έχει αναπτύξει διεθνείς δραστηριότητες στην τεχνητή νοημοσύνη, στις υπολογιστικές υποδομές, στο cloud computing, στα data centers και στις τεχνολογίες υγείας. Τον Απρίλιο του 2024, η Microsoft ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, με την είσοδο του προέδρου της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, στο διοικητικό συμβούλιο της G42. Η συνεργασία αφορά και τις υποδομές, ενώ Microsoft και G42 έχουν ανακοινώσει πρόσθετη δυναμικότητα data centers 200 MW στα Εμιράτα, μέσω της Khazna.