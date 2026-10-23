Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι απάτες με κάρτες πληρωμών παρά τη συνεχή αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι συναλλαγές απάτης μειώθηκαν κατά 23% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ η αξία τους περιορίστηκε κατά 14%, στα 10,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών, με τις απάτες σε ΑΤΜ και POS να αντιπροσωπεύουν σημαντικά μικρότερο μερίδιο.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 154.186 συναλλαγές απάτης, έναντι 199.742 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε από 1,325 δισ. σε 1,438 δισ. Η αναλογία των συναλλαγών απάτης προς το σύνολο των συναλλαγών διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του 0,01%, που αντιστοιχεί σε περίπου μία συναλλαγή απάτης ανά 9.300 συναλλαγές.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την αξία των περιστατικών. Οι συναλλαγές απάτης ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών με κάρτες έφθασε τα 60 δισ. ευρώ, από 56,9 δισ. ευρώ. Έτσι, η αξία των περιστατικών απάτης αντιστοιχεί μόλις στο 0,02% της συνολικής αξίας των συναλλαγών ή περίπου σε ένα ευρώ ανά 5.700 ευρώ συναλλαγών.

Πού εντοπίζονται οι απάτες

Το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών αφορά συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας, κυρίως αγορές και πληρωμές μέσω διαδικτύου. Από τις 154.186 συναλλαγές απάτης, οι 130.898 καταγράφηκαν σε εξ αποστάσεως συναλλαγές, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 85% του συνόλου. Ακολούθησαν οι συναλλαγές σε τερματικά POS με 21.180 περιστατικά και οι συναλλαγές σε ΑΤΜ με 2.108 περιστατικά. Πάντως, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι απάτες στις εξ αποστάσεως συναλλαγές μειώθηκαν κατά 26%, ενώ στα ΑΤΜ καταγράφηκε υποχώρηση 24%.

Οι οικονομικές ζημίες

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές οικονομικές ζημίες από απάτες με κάρτες μειώθηκαν κατά 16%, στα 9,6 εκατ. ευρώ, από 11,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Από το συνολικό ποσό των ζημιών, το 62% επιβάρυνε τους κατόχους και χρήστες καρτών, το 30% τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές και το υπόλοιπο 8% τους παρόχους που εκδίδουν κάρτες πληρωμών.