Ακριβό μπορεί να αποδειχθεί το παιχνίδι με τις αποδείξεις και τις «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές για τις επιχειρήσεις που αποκρύπτουν εισπράξεις και ΦΠΑ από την εφορία. Με πρόστιμα που φτάνουν στο 15% του ετήσιου τζίρου, χωρίς ανώτατο όριο, χρηματικές κυρώσεις 100.000 ευρώ για όσους εμπλέκονται στην παραποίηση λογισμικών και λουκέτα έως δύο χρόνια, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει φρένο στις ηλεκτρονικές μεθόδους φοροδιαφυγής.

Η υπόθεση της Pizza Fan φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα κόλπα με τα οποία επιχειρήσεις εμφανίζουν στις φορολογικές αρχές μικρότερο τζίρο από τον πραγματικό. Από παραγγελίες που ακυρώνονται εικονικά και μετατρέπονται σε «κεράσματα» μέχρι αποδείξεις που αλλοιώνονται και εισπράξεις που δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της εφορίας, οι μέθοδοι απόκρυψης εσόδων γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εμπορικών προγραμμάτων και των συστημάτων παραγγελιοληψίας.

Το κόλπο με τις αποδείξεις

Στο επίκεντρο της απάτης βρίσκονται τα λογισμικά που συνδέουν τα συστήματα παραγγελιοληψίας με τις ταμειακές μηχανές. Ο πελάτης πραγματοποιεί κανονικά την αγορά του και πληρώνει το αντίτιμο, αλλά η συναλλαγή είτε δεν καταγράφεται στα φορολογικά αρχεία είτε εμφανίζεται με μικρότερη αξία. Σε άλλες περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις γίνονται εκ των υστέρων. Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί αλλοιώνονται, ποσότητες και αξίες προϊόντων αλλάζουν, ενώ πραγματικές πωλήσεις εμφανίζονται ως ακυρωμένες παραγγελίες ή δωρεάν παροχές. Έτσι, ένα μέρος των εισπράξεων εξαφανίζεται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, περιορίζοντας τεχνητά τον δηλωμένο τζίρο και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι καμπάνες

Το ποινολόγιο για τις «πειραγμένες» ταμειακές προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις επιχειρήσεις αλλά επεκτείνονται και στους κατασκευαστές, προμηθευτές λογισμικών και τεχνικούς που συμμετέχουν στην παραποίηση. Ειδικότερα, για την παράνομη επέμβαση σε φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ή συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% του μέσου ετήσιου τζίρου, όπως αυτός προκύπτει από τα δηλωθέντα έσοδα των τριών τελευταίων φορολογικών ετών που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Το πρόστιμο επιβάλλεται ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος και μάλιστα χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια των 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και των 90.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά. Αυτό σημαίνει ότι για επιχειρήσεις με υψηλό τζίρο, ο λογαριασμός μπορεί να εκτοξευθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι συνέπειες για όσους βρίσκονται πίσω από τα παράνομα λογισμικά. Κατασκευαστές, μεταπωλητές και τεχνικοί που αποδεδειγμένα εμπλέκονται στην παραποίηση αντιμετωπίζουν πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Οι χρηματικές κυρώσεις συνοδεύονται και από λουκέτα. Όταν υπαίτιος της παραποίησης είναι ο επιχειρηματίας που χρησιμοποιεί τον φορολογικό μηχανισμό, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης από δύο έως δώδεκα μήνες. Για κατασκευαστές, προμηθευτές λογισμικού και τεχνικούς που ευθύνονται για την παράνομη επέμβαση, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια τους τρεις μήνες.

Παράλληλα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης μη εγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών ή έκδοσης στοιχείων χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία, επιβάλλονται πρόστιμα 5.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 10.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά, εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις του νόμου.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Το όπλο της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των «πειραγμένων» ταμειακών είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Τα στοιχεία των αποδείξεων που φτάνουν μέσω του συστήματος eSend αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα του myDATA και τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό αποκλίσεων ανάμεσα στις πληρωμές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και στις πωλήσεις που δηλώνονται στην εφορία.