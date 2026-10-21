Στα 4,935 δισ. ευρώ (2% του ΑΕΠ) ανήλθε το 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος σε ονομαστικές τιμές εκτιμάται στα 362,995 δισ. ευρώ (145,4% του ΑΕΠ). Με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο τέλος του 2025 σε 249,726 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη δεύτερη κοινοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).



Σημειώνεται ότι, μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων (Απρίλιος 2026 και Οκτώβριος 2026), το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 0,7% του ΑΕΠ.