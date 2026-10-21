Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Tesla και της SpaceX, των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του.

«Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα. Ναι», δήλωσε ο Μασκ την Τρίτη, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με οικονομικούς αναλυτές για την παρουσίαση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της SpaceX.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συγχώνευση και ότι για να προχωρήσει θα χρειαστεί η υποστήριξη των μετόχων. Όπως ανέφερε, έχουν συγκροτηθεί ειδικές επιτροπές και στις δύο εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν την προοπτική μιας τέτοιας συμφωνίας.

«Οι ειδικές επιτροπές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τους όρους οποιασδήποτε συναλλαγής και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα καταλήξουν», πρόσθεσε ο Μασκ. «Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ μιας συγχώνευσης και πολλά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν».

Με την Tesla να αποτιμάται σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια και τη SpaceX σε 2 τρισ. δολάρια, η συνένωση των δύο εταιρειών θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στην ιστορία.

Οι μετοχές της SpaceX ενισχύθηκαν κατά 8% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει διαστημικούς πυραύλους και δορυφόρους για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Starlink, επεκτείνεται πλέον και στην παροχή υπολογιστικής ισχύος μέσω υποδομών cloud σε άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Anthropic και η Google.

Ο συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας έχει εξελιχθεί στο πιο κερδοφόρο κομμάτι της SpaceX, αποφέροντας έσοδα 7,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα. Τα έσοδα του Starlink ανήλθαν επίσης σε 5,2 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η SpaceX στο σύνολό της δεν είναι ακόμη κερδοφόρα, καθώς έχει καταγράψει ζημίες ύψους 1,1 δισ. δολαρίων από την αρχή του έτους.

Οι μετοχές της Tesla, η οποία πρόκειται να ανακοινώσει τα δικά της τριμηνιαία αποτελέσματα την Τετάρτη, ενισχύθηκαν κατά 2%, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες κινούνταν ελαφρώς πτωτικά.

Η στρατηγική ενοποίησης των εταιρειών του Μασκ

Τον τελευταίο χρόνο, ο Μασκ επιδιώκει να συγκεντρώσει περισσότερες από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες κάτω από λιγότερα εταιρικά σχήματα. Πριν από την είσοδό της στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, η SpaceX εξαγόρασε την xAI και την X, την πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter και ανήκε επίσης στον ίδιο.

Ένα ακόμη δείγμα της πρόθεσής του να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του ήταν η πρόσφατη έναρξη του Terafab, μιας κοινής προσπάθειας της Tesla και της SpaceX για την κατασκευή μικροτσίπ.

Ο Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι μια πλήρης συγχώνευση των δύο εταιρειών θα είχε λογική, δεδομένης της δραστηριοποίησής τους στους τομείς των μικροτσίπ, της τεχνητής νοημοσύνης, του λογισμικού και άλλων τεχνολογιών.

Ο Μασκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που αποτιμήθηκε χρηματιστηριακά στο 1 τρισ. δολάρια μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, διευκρίνισε ότι δεν συμμετέχει σε καμία από τις ειδικές επιτροπές που εξετάζουν τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε θέση σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς είναι διευθύνων σύμβουλος τόσο της Tesla όσο και της SpaceX.

Μάλιστα, παρομοίασε ακόμη και τη δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης των δύο εταιρειών με το «να χορεύει κανείς κλακέτες μέσα σε ναρκοπέδιο».

Πρόσθεσε ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στους μετόχους. Για να εγκριθεί η συγχώνευση, θα πρέπει να την υποστηρίξει τουλάχιστον το 50% των μετόχων της Tesla, ένα ποσοστό που ο ίδιος χαρακτήρισε «αρκετά υψηλό εμπόδιο».

Οι μέτοχοι έχουν στηρίξει και στο παρελθόν τις επιδιώξεις του Μασκ. Πέρυσι, η πλειοψηφία των επενδυτών της Tesla ενέκρινε πακέτο αμοιβών για τον ίδιο, η αξία του οποίου υπολογιζόταν σε περίπου 1 τρισ. δολάρια.

Παρότι η Tesla είναι γνωστή κυρίως ως κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο Μασκ μετατοπίζει το τελευταίο διάστημα πόρους της εταιρείας προς την ανάπτυξη της ρομποτικής.

Την ίδια στιγμή, η SpaceX, με την αυξανόμενη έμφαση που δίνει στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ξεπέρασε γρήγορα την Tesla σε χρηματιστηριακή αξία, μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με το BBC.