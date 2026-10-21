Μια αίτηση που υποβάλλεται με καθυστέρηση, ένας προϋπολογισμός εργασιών που δεν έχει υπολογιστεί σωστά ή δύο δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται μέσα σε τρεις μήνες μπορεί να στερήσουν από τους ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Με πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση επιλεξιμότητας το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, περνά στη δεύτερη και καθοριστική φάση της διαδικασίας, αυτή της αίτησης χρηματοδότησης.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προετοιμασία του φακέλου και στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Και αυτό γιατί η σειρά προτεραιότητας δεν θα καθορίζεται από βαθμολογία, αλλά από την ημερομηνία και την ώρα που θα ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή. Όσοι προλάβουν να καταταγούν στους αρχικά επιλέξιμους θα έχουν στη συνέχεια περιθώριο τριών μηνών για να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Διαφορετικά, η αίτησή τους θα απορρίπτεται αυτοδικαίως, ακόμη και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Ο Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη διαδικασία χρηματοδότησης των εργασιών ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η υποβολή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ενώ η ακριβής ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί με σχετική πρόσκληση.

Τα SOS της αίτησης χρηματοδότησης

Η αίτηση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει διαδοχικά για τρεις κατηγορίες δικαιούχων. Στον πρώτο γύρο θα υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών, ανεξάρτητα από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες κατοικούμενων ακινήτων της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας και, στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες της δεύτερης εισοδηματικής κατηγορίας. Για να προχωρήσει κάποιος στην αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αποτελεί το απαραίτητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη δεύτερη φάση, δεν εξασφαλίζει όμως την έγκριση της χρηματοδότησης. Η ώρα υποβολής κρίνει την επιδότηση. Η χρονική προτεραιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής των δικαιούχων. Κάθε αίτηση θα λαμβάνει ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, στην οποία θα αποτυπώνονται η ημερομηνία και η ακριβής ώρα οριστικής υποβολής της. Με τη λήξη της προθεσμίας κάθε ομάδας προτεραιότητας, θα καταρτίζονται αρχικοί πίνακες κατάταξης. Οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται «αρχικά επιλέξιμες» έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ οι υπόλοιπες θα εντάσσονται στη λίστα των επιλαχόντων.

Αυτό σημαίνει ότι δύο ιδιοκτήτες με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν διαφορετική τύχη, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους. Οι επιλαχόντες θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον προκύψουν πρόσθετοι διαθέσιμοι πόροι.

Το σχέδιο ανακαίνισης και ο προϋπολογισμός. Μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχέδιο παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο προϋπολογισμός των εργασιών ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και των λοιπών επιλέξιμων δαπανών. Η αναλυτική εξειδίκευση των παρεμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με την υποβολή του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Ωστόσο, ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει δηλωθεί στην αρχική αίτηση. Επομένως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν υπολογίσει με προσοχή το κόστος των εργασιών, καθώς τυχόν υποεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δυνατότητα αύξησης του αρχικά δηλωμένου προϋπολογισμού. Τα δικαιολογητικά και οι πολεοδομικές εκκρεμότητες. Η αίτηση θα υποβάλλεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet του ενδιαφερομένου ενώ τα στοιχεία του ακινήτου θα διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μητρώα. Εάν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις η υπαγωγή στον σχετικό νόμο τακτοποίησης και η καταβολή του προβλεπόμενου τέλους θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας απαιτείται η συναίνεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η συμφωνία των στοιχείων του ακινήτου με εκείνα που έχουν δηλωθεί στο Ε9. Τρίμηνη προθεσμία με αυτόματη απόρριψη. Μετά τον χαρακτηρισμό της αίτησης χρηματοδότησης ως «επιλέξιμης» οι ιδιοκτήτες έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών για να προσκομίσουν δύο βασικά δικαιολογητικά:

Το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄ ΠΕΑ).

Την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ).

Μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα ελέγχονται και θα διασταυρώνονται τα στοιχεία νομιμότητας, χρήσης, επιφάνειας και παλαιότητας του ακινήτου.

Όποιος χάσει την τρίμηνη προθεσμία χάνει αυτομάτως και την επιδότηση, καθώς η αίτησή του απορρίπτεται χωρίς άλλη διαδικασία. Αντίθετα, οι αιτήσεις για τις οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταφέρονται στο επόμενο στάδιο, αυτό της υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Ειδικές περιπτώσεις. Ξεχωριστός έλεγχος προβλέπεται για αιτήσεις στις οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αυτοματοποιημένα οι απαιτούμενες διασταυρώσεις στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή διευκρινίσεις που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τα εμπράγματα δικαιώματα ή άλλες ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Ενστάσεις. Μετά την ανάρτηση των αρχικών πινάκων κατάταξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών για την υποβολή ηλεκτρονικής ένστασης. Η προκαταβολή του 60%. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση της απόφασης υπαγωγής ο δικαιούχος θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το ύψος της εγκεκριμένης επιχορήγησης, τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η πρώτη δόση της επιχορήγησης, που αντιστοιχεί στο 60% του εγκεκριμένου ποσού, θα πιστώνεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για να ενεργοποιηθεί η προκαταβολή, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος τουλάχιστον το 40% των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και να έχει προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής. Τα χρήματα της επιχορήγησης θα παραμένουν δεσμευμένα αποκλειστικά για την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών και θα κατευθύνονται προς τους αναδόχους και τους προμηθευτές. Η αντίστροφη μέτρηση των 18 μηνών. Μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους έως 18 μήνες για να ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου με καταληκτικό χρονικό όριο την 31η Δεκεμβρίου 2028. Για την οριστική εκταμίευση της επιχορήγησης απαιτούνται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, επίτευξη του προβλεπόμενου ενεργειακού στόχου, επιτόπιος έλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης και οικονομικός έλεγχος των παραστατικών.

Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να διατηρήσουν την προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου για τουλάχιστον πέντε χρόνια ενώ ειδικά για τις κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση προβλέπονται περιορισμοί στα μισθώματα και απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ειδικότερα:

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να διατηρήσουν την κατοικία για τη χρήση με την οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Τα ανοικτά ακίνητα πρέπει να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται ενώ τα κλειστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τους όρους της δράσης.

Όσοι εντάξουν κλειστή κατοικία με σκοπό την εκμίσθωση υποχρεούνται να συνάψουν και να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ μισθωτήριο συμβόλαιο μέσα σε οκτώ μήνες από τη δήλωση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου και τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Τα ακίνητα που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Κατά την πρώτη τριετία, το ενοίκιο θα πρέπει να παραμένει σταθερό ή να μειώνεται, ακόμη και αν αλλάξει ο ενοικιαστής. Επιτρέπεται να μεσολαβούν διαστήματα χωρίς μίσθωση, που όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν συνολικά τους 11 μήνες στην πενταετία. Διαφορετικά, η περίοδος δέσμευσης παρατείνεται αναλόγως.

Για πέντε χρόνια απαγορεύεται η εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και η διάθεσή του για βραχυχρόνια μίσθωση, ακόμη και για λίγες ημέρες τον χρόνο. Απαγορεύονται επίσης η επαγγελματική χρήση, η υπεκμίσθωση και η παραχώρηση χρήσης στις περιπτώσεις που καλύπτουν οι περιορισμοί της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Επιστροφή επιδότησης

Η μεταβίβαση του επιδοτούμενου ακινήτου κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου συνεπάγεται την επιστροφή του συνόλου της επιχορήγησης. Για άλλες παραβάσεις προβλέπεται ανάκτηση χρημάτων ανάλογα με το χρονικό διάστημα μη συμμόρφωσης.

Έλεγχοι κάθε χρόνο

Η τήρηση των υποχρεώσεων θα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, μέσω διασταυρώσεων των δηλώσεων Ε1 και Ε9, των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και των στοιχείων βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΑΔΕ. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να παρακολουθούν τις ειδοποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα, να τηρούν τα δικαιολογητικά και να αποδέχονται τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους.