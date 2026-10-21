Το ποσοστό της ανεργίας για τους νέους στα αστικά κέντρα της Κίνας καταγράφηκε στο 18% τον Σεπτέμβριο, μειωμένο έναντι του ποσοστού 18.9% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο, που ήταν το υψηλό ποσοστό σε διάρκεια 12 μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS).

Το αναφερόμενο ποσοστό περιλαμβάνει τους νέους 16 ως 24 ετών, χωρίς τους σπουδαστές, όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters.

Για τους νέους ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών, η ανεργία καταγράφηκε στο 7,4%, έναντι ποσοστού 7,5% τον Αύγουστο.

Το ποσοστό της ανεργίας για τους ανθρώπους ηλικίας 30 μέχρι 59 ετών καταγράφηκε το ίδιο όπως και τον Αύγουστο στο 3,9%.