Από την επιστροφή φόρου μετά την αγορά, στην έκπτωση απευθείας στην αντλία περνά από την 1η Νοεμβρίου 2026 το αγροτικό πετρέλαιο, με τους δικαιούχους παραγωγούς να εξασφαλίζουν όφελος 50,84 λεπτών ανά λίτρο χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Το «κλειδί» για την αγορά του φθηνότερου καυσίμου θα είναι ένα ψηφιακό κουπόνι με QR code, το οποίο οι αγρότες θα εκδίδουν μέσω της νέας εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ και θα χρησιμοποιούν κατά τον ανεφοδιασμό τους στα πρατήρια.

Το νέο σύστημα φέρνει αλλαγές τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους πρατηριούχους, καθώς συνδέει την έκπτωση με συγκεκριμένα ετήσια όρια κατανάλωσης, ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγορών και αυτόματες διασταυρώσεις των παραστατικών. Για τα πρατήρια προβλέπεται επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες.

Η εφαρμογή myDiesel ανοίγει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην ψηφιακή πύλη myAADE και τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμη και μέσω κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ. Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τη νέα διαδικασία, η απαλλαγή αφορά τον ΕΦΚ των 41 λεπτών ανά λίτρο και τον ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο, ανεβάζοντας τη συνολική ελάφρυνση στα 50,84 λεπτά ανά λίτρο.

Οι δικαιούχοι και τα πλαφόν

Στο νέο καθεστώς εντάσσονται οι επαγγελματίες αγρότες και όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στον αγροτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το τρέχον έτος.

Η έκπτωση δεν θα χορηγείται για απεριόριστες ποσότητες. Κάθε παραγωγός θα διαθέτει ένα ετήσιο όριο κατανάλωσης, το οποίο θα προσδιορίζεται με βάση τις δηλωμένες καλλιέργειες, τις εκτάσεις και το ζωικό κεφάλαιο. Οι ποσότητες που προκύπτουν από τους προβλεπόμενους συντελεστές προσαυξάνονται κατά 100%.

Έτσι, για το βαμβάκι το όριο ανεβαίνει από 30 σε 60 λίτρα ανά στρέμμα, για τους ελαιώνες παραγωγής ελαιολάδου από 9 σε 18 λίτρα και για τους ελαιώνες επιτραπέζιας ελιάς από 20 σε 40 λίτρα. Στην κτηνοτροφία προβλέπονται 5,8 λίτρα ανά αιγοπρόβατο, ενώ στη μελισσοκομία 8 λίτρα ανά κυψέλη. Για τους νεοεισερχόμενους αγρότες εφαρμόζεται ειδικός τρόπος υπολογισμού, αρχικά με βάση τις μέσες δικαιούμενες ποσότητες ανά είδος παραγωγής και στη συνέχεια σύμφωνα με τα στοιχεία της δικής τους ΕΑΕ.

Πώς θα γίνεται η αγορά

Η διαδικασία για την προμήθεια του αγροτικού πετρελαίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, με τα ακόλουθα βήματα:

Έκδοση κουπονιού. Ο αγρότης εισέρχεται στο myDiesel, επιλέγει την ποσότητα πετρελαίου που θέλει να προμηθευτεί και εκδίδει ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό κωδικό και QR code.

Ο αγρότης εισέρχεται στο myDiesel, επιλέγει την ποσότητα πετρελαίου που θέλει να προμηθευτεί και εκδίδει ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό κωδικό και QR code. Ανεφοδιασμός . Στο πρατήριο, ο κωδικός σαρώνεται ή καταχωρίζεται στο σύστημα και εκδίδεται το προβλεπόμενο παραστατικό πώλησης με την έκπτωση.

. Στο πρατήριο, ο κωδικός σαρώνεται ή καταχωρίζεται στο σύστημα και εκδίδεται το προβλεπόμενο παραστατικό πώλησης με την έκπτωση. Αυτόματη ενημέρωση. Μετά την ηλεκτρονική επαλήθευση από την ΑΑΔΕ, η αγορασθείσα ποσότητα αφαιρείται από το ετήσιο διαθέσιμο υπόλοιπο του δικαιούχου. Η εφαρμογή θα «κόβει» την έκδοση κουπονιού όταν η ζητούμενη ποσότητα υπερβαίνει το διαθέσιμο όριο. Κάθε κουπόνι θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος και, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί εγκαίρως, θα ακυρώνεται αυτόματα.

Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, προβλέπεται εναλλακτική διαδικασία μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί εκτός δικτύου. Ωστόσο, εδώ μπαίνουν πρόσθετα όρια: κάθε κουπόνι θα αφορά έως 50 λίτρα και κάθε δικαιούχος θα μπορεί να εκδίδει μέχρι πέντε τέτοια κουπόνια τον χρόνο.

Οι πρατηριούχοι και οι επιστροφές φόρων

Αλλαγές έρχονται και για τα πρατήρια που θα συμμετέχουν στο νέο σύστημα. Προϋπόθεση για τη διάθεση αγροτικού πετρελαίου με απαλλαγή από τους φόρους είναι η εγγραφή στο myDiesel και η προηγούμενη επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, περίπου 450 πρατήρια εμφάνιζαν ελλείψεις στα στοιχεία του Μητρώου και ειδοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, με σχεδόν τα μισά να έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις.

Για τους πρατηριούχους, η επιστροφή του ΕΦΚ θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά τον έλεγχο των παραστατικών μέσω myDATA ή eSend. Δεν θα απαιτείται πρόσθετη αίτηση ή άλλη ενέργεια από την πλευρά τους.

Παράλληλα, με νομοθετική διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπεται και η επιστροφή του ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ. Τα ποσά των επιστροφών θα είναι ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές των πρατηριούχων.