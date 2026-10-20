Περισσότερα από 2.260 στρέμματα αγροτικής γης σε 11 Περιφερειακές Ενότητες διαθέτει προς ενοικίαση η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες αγρότες αλλά και σε παραγωγούς που θέλουν να επεκτείνουν τις καλλιέργειές τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 99 ακίνητα, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, τα επιλεγμένα ακίνητα καλύπτουν συνολική έκταση 2.263.413 τ.μ. και βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών, Ημαθίας, Καστοριάς, Πρέβεζας, Τρικάλων, Εύβοιας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΤΑΔ, θυγατρικής του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, για την παραγωγική αξιοποίηση της αγροτικής ακίνητης περιουσίας της. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγροτική γη, ιδιαίτερα για νέους επαγγελματίες αγρότες, να ενισχυθούν οι δυνατότητες επέκτασης των υφιστάμενων καλλιεργειών και να στηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα στην ελληνική ύπαιθρο.

Πώς θα γίνονται οι μισθώσεις

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η ΕΤΑΔ προσθέτει νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στην ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων, είτε στο σύνολό τους είτε κατά τμήματα, αποκλειστικά για καλλιεργητική χρήση.

Η αρχική διάρκεια των μισθώσεων ορίζεται στα τέσσερα χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τέσσερα. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο πλευρών, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης και δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΕΤΑΔ.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ και στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να συνδέσει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με τις ανάγκες των παραγωγών, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα και την οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες.