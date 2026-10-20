Παρά την ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης τα τελευταία χρόνια, το κενό προστασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές παραμένει μεγάλο στην Ελλάδα. Στο τέλος του 2025 η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών διαμορφώθηκε στο 20,5%, ενώ η κάλυψη κτιρίων στο 17,9%, με περίπου τέσσερις στις πέντε κατοικίες να εξακολουθούν να παραμένουν ανασφάλιστες.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και όπως διαπιστώνεται καταγράφονταν 1,355 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, αυξημένα κατά 8,7% το 2025. Τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1,184 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 11,1%, ενώ το ποσοστό κάλυψης κτιρίων στη χώρα διαμορφώθηκε στο 17,9%, αυξημένο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις κατοικίες που καλύπτονται για καιρικά φαινόμενα και σεισμό. Οι ασφαλισμένες κατοικίες με τις συγκεκριμένες καλύψεις έφτασαν τις 846.620 στο τέλος του 2025, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 27,8%. Η συμμετοχή τους στα συμβόλαια με κάλυψη κτιρίου ανήλθε στο 71,5%, από 62,2% στο τέλος του 2024.

Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ οι ασφαλισμένες απαιτήσεις

Το κόστος των φυσικών καταστροφών αποτυπώνεται και στα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΕΑΕΕ. Από το 1993 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 59 μεγάλα καταστροφικά περιστατικά, με 56.493 δηλωθείσες ζημιές. Το ποσό των απαιτήσεων ανέρχεται σε 1,026 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και σε 1,275 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025.

Στο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά, με 2.376 ζημιές και συνολικό ποσό απαιτήσεων 26,53 εκατ. ευρώ.

Οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων ζημιών. Βροχοπτώσεις και δασικές πυρκαγιές αντιστοιχούν στο 64,2% του πλήθους και στο 78,8% του ποσού των απαιτήσεων. Ο σεισμός αντιστοιχεί στο 24,1% του αριθμού των ζημιών και στο 15,2% του ποσού απαίτησης.

Τα στοιχεία της ΕΑΕΕ δείχνουν επίσης διαφορετικό προφίλ κινδύνου ανά κατηγορία φαινομένου. Οι βροχοπτώσεις εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα τα τελευταία χρόνια και προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις και υποδομές. Οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση και έντονη εποχικότητα, ενώ ο σεισμός εξακολουθεί να καταγράφεται ως βασικός κίνδυνος για τη χώρα.

Το θεσμικό πλαίσιο για κατοικίες και επιχειρήσεις

Για τις κατοικίες, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει μείωση του ΕΝΦΙΑ όταν η φορολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ κατά 20% και κατά 10% όταν την υπερβαίνει, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία είναι ασφαλισμένη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος και για το σύνολο της αξίας ανακατασκευής.

Στις επιχειρήσεις, η υποχρεωτική ασφάλιση αφορά όσες είχαν κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η υποχρέωση περιλαμβάνει κάλυψη έναντι δασικής πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού για τουλάχιστον το 70% της αξίας συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και επαγγελματικά οχήματα.

Το 2025 τα ασφαλιστήρια επιχειρήσεων ανήλθαν σε 244.166, από 216.051 το 2024, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 13%.

Οι τοποθετήσεις από Πολιτεία και ασφαλιστική αγορά

Η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, αναφέρθηκε στο έργο της Ένωσης για τη συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων, την ενημέρωση και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, καθώς και στη συνεργασία με την Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία για την ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος στάθηκε στις πρωτοβουλίες για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών και χαρακτήρισε την ασφαλιστική αγορά σημαντικό σύμμαχο της Πολιτείας.

Η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση έθεσε το ζήτημα της μετάβασης από την εκ των υστέρων αποκατάσταση σε ένα μοντέλο εκ των προτέρων θωράκισης, με συνδυασμό πρόληψης, ιδιωτικής ασφάλισης και κρατικής αρωγής.

Ο γενικός διευθυντής Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Τσικριπής αναφέρθηκε στον ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην απορρόφηση, μεταφορά και κατανομή των κινδύνων και στη σημασία ενός ισχυρού εποπτικού πλαισίου.

Οι προτάσεις της ΕΑΕΕ

Στις θέσεις της για την ασφάλιση κατοικίας, η ΕΑΕΕ προτείνει ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους, αύξηση των ποσοστών έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ και εξέταση πρόσθετων φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες.

Για τις επιχειρήσεις προτείνει αποτελεσματική εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης, δημιουργία μηχανισμού συστηματικών ελέγχων συμμόρφωσης, επέκταση της υποχρέωσης και σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ και συνεργασία με την Πολιτεία για επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ασφαλιστούν στην ελεύθερη αγορά.