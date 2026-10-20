Αυξημένη κατά 4,8% ήταν η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας το εννεάμηνο του 2026, με περισσότερους από 3,2 εκατ. επιπλέον επιβάτες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο εξυπηρετήθηκαν συνολικά 71.665.899 επιβάτες, έναντι 68.386.113 το 2025.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στα 39 αεροδρόμια της χώρας, στα οποία τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ. Οι αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντας τις 532.421, έναντι 511.140 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αύξηση 5,2% στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ

Στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση του εννεαμήνου κατέγραψε άνοδο 5,2% σε σύγκριση με το 2025. Συνολικά, οι αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν σε 11.358.457, από 10.792.305 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σύρου, Αράξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου και Σητείας.

Άνοδος 4,4% τον Σεπτέμβριο

Η αυξητική τάση συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο του 2026, με τη συνολική επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ να ενισχύεται κατά 4,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε και τον Σεπτέμβριο τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 3,9%. Συγκεκριμένα, η επιβατική του κίνηση έφτασε τους 1.529.886 επιβάτες, έναντι 1.472.518 τον Σεπτέμβριο του 2025.