Την έγκρισή της για τη συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, έδωσε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 921/2026 απόφασή της, στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011 και αφορά συγκέντρωση που συνδέεται με τις αγορές των ασφαλιστικών υπηρεσιών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η συναλλαγή αφορά τις δραστηριότητες της CrediaBank και της Ευρώπη Ασφαλιστική, θυγατρικής της Ευρώπη Holdings. Οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων εντοπίζονται κυρίως στις αγορές της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Παράλληλα, η συγκέντρωση αφορά και κάθετες σχέσεις μεταξύ της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών από την Ευρώπη Ασφαλιστική και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω του δικτύου καταστημάτων της CrediaBank.

Για την αξιολόγηση της συναλλαγής, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα περιορισμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και την παρουσία σημαντικών ανταγωνιστών στις σχετικές αγορές. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, από τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν οριζόντια ή κάθετα επηρεαζόμενες αγορές.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, δεν είναι ικανή να μεταβάλει ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της συγχώνευσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού.