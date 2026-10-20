Το σπρεντ των δεκαετών γαλλικών ομολόγων ξεπέρασε σήμερα το πρωί το συμβολικό όριο της 1,5 ποσοστιαίας μονάδας, την ώρα που το δημόσιο χρέος της Γαλλίας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο έκρηξης βίας στις γαλλικές πόλεις.

Περί τις 11:10 ώρα Γαλλίας, το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας διαμορφωνόταν στο 4,94%, έναντι 3,43% για τη Γερμανία.

Η διαφορά αυτή των επιτοκίων, που δεν είχε ξεπεράσει τη 1,5 μονάδα στο κλείσιμο της συνεδρίασης από το 2012, δείχνει την καχυποψία των επενδυτών απέναντι στο γαλλικό χρέος: όσο μεγαλύτερη είναι η καχυποψία, τόσο ακριβότερα πληρώνει τη χρηματοδότησή της η Γαλλία σε σχέση με τη Γερμανία, που θεωρείται ο ασφαλέστερος δανειολήπτης της ευρωζώνης.