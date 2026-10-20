Αυξήσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και το 20% στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη το επόμενο έτος προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου. Η άνοδος του κόστους των καυσίμων αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν αυξημένες πιέσεις στην κερδοφορία τους, καθώς οι πρόσθετες χρεώσεις στα εισιτήρια δεν θα επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις υψηλότερες δαπάνες.

Μιλώντας την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη εκτίμησε ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα αυξηθούν έως και κατά 20% μέσα στο επόμενο έτος. Όπως εξήγησε, η επιβάρυνση από το πετρέλαιο θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και η σημαντική αύξηση των χρεώσεων καυσίμων δεν θα μπορέσει να αντισταθμίσει το σύνολο του πρόσθετου κόστους.

«Θα δούμε, θα έλεγα, τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην ιστορία της Ευρώπης μέσα στους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Μάικλ Ο’Λίρι. «Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα είναι αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου. Δεν νομίζω ότι θα είναι».

Γιατί αυξάνονται οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Οι προβλέψεις του επικεφαλής της Ryanair ενισχύουν τις ανησυχίες για τις προοπτικές του αεροπορικού κλάδου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με απότομη αύξηση των δαπανών, παρά το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να δαπανούν σημαντικά ποσά για αεροπορικά εισιτήρια. Σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκή αντιστάθμιση κινδύνου για να προστατευθούν από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου το επόμενο έτος.

Ryanair CEO Michael O’Leary speaks in Brussels https://t.co/gUh0VlJOAL — Reuters (@Reuters) October 20, 2026

«Δεν έχουμε αντισταθμίσει το 85% των αναγκών μας σε καύσιμα για το επόμενο έτος και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε παρόμοια θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η διαθέσιμη χωρητικότητα στην αγορά είναι μειωμένη, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ οι αυξημένοι φόροι επιβαρύνουν περαιτέρω τον κλάδο. Ο συνδυασμός του υψηλότερου κόστους καυσίμων, της φορολογικής επιβάρυνσης και των περιορισμένων περιθωρίων κέρδους δημιουργεί ένα δυσκολότερο περιβάλλον για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πτώση 25% για τη μετοχή της Ryanair μέσα στο έτος

Η μετοχή της Ryanair υποχώρησε έως και κατά 2,1%, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες από την αρχή του έτους στο 25%. Εάν η πορεία αυτή διατηρηθεί, η εταιρεία θα καταγράψει τη χειρότερη ετήσια χρηματιστηριακή επίδοσή της από το 2018.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Μάικλ Ο’Λίρι εξαπέλυσε σφοδρή κριτική, χρησιμοποιώντας και υβριστικές εκφράσεις, κατά των ρυθμιστικών πολιτικών σε αγορές όπως η Γαλλία και το Βέλγιο. Η Ryanair σχεδιάζει να περιορίσει την παρουσία της στις συγκεκριμένες χώρες ως αντίδραση στην αύξηση των φόρων. Ο επικεφαλής της εταιρείας επανέλαβε, παράλληλα, ότι ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται σε λιγότερους παίκτες, καθώς οι ασθενέστερες εταιρείες δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον υψηλών λειτουργικών δαπανών.

Αναδιαρθρώσεις και εξαγορές στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά

Η Air Baltic και η ισπανική Volotea είναι οι τελευταίες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις, καθώς το αυξημένο κόστος επιβαρύνει τις δραστηριότητές τους. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα ανακατατάξεων στον κλάδο, με τις εταιρείες να αναζητούν τρόπους να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές πιέσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο γερμανικός όμιλος Deutsche Lufthansa AG επικράτησε της Air France-KLM στη διεκδίκηση μεριδίου της κρατικής αεροπορικής εταιρείας της Πορτογαλίας, TAP. Παράλληλα, η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Apollo Global Management Inc διαμορφώνει το πλαίσιο για την εξαγορά της EasyJet plc.

Ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει τις αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμων αεροσκαφών από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Ryanair, που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο, έδειξαν ότι η σύγκρουση επηρέασε αρνητικά τα κέρδη της εταιρείας και οδήγησε σε μεταγενέστερες κρατήσεις εισιτηρίων, καθώς εντείνονταν οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών.

Σε ξεχωριστή αναφορά του, ο Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι στόχος του είναι να παραλάβει το πρώτο αεροσκάφος Boeing 737 MAX 10 της εταιρείας τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 16 ακόμη αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου αναμένεται να παραδοθούν έως τον Απρίλιο.