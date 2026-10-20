Μειωμένος κατά 8,8% ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 655.023, καταγράφοντας πτώση κατά 9% σε ετήσια βάση, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 655.023 ατόμων, 359.951 άτομα (ποσοστό 55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 295.072 (ποσοστό 45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 212.314 άτομα (ποσοστό 32,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 442.709 άτομα (ποσοστό 67,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 187.759 άτομα (ποσοστό 28,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 309.888 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 227.357 άτομα (ποσοστό 34,7%) και 133.513 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Σεπτέμβριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 169.838 άτομα, από τα οποία οι 164.424 (ποσοστό 96,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Σεπτέμβριο 2026, ανήλθε σε 169.838 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.829 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο 2025 και αύξηση κατά 9.709 άτομα (6,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 50.853 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 118.985 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 140.225 (ποσοστό 82,6%) είναι κοινοί, 1.112 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 832 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.066 (ποσοστό 13%) είναι εκπαιδευτικοί και 189 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.