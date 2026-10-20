Με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές και διαφοροποιημένη εικόνα μεταξύ των επιμέρους τίτλων εξελίσσεται η συνεδρίαση της Τρίτης 20 Οκτωβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί 0,6% στις 2.587,54 μονάδες στις 11:00 π.μ. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 15,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης FTSE 25 υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί -0,8% στις 6.605,89 μονάδες.

Η χρηματιστηριακή αγορά δέχεται πιέσεις για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ αρνητικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη σκιά της αναταραχής στη Γαλλία αλλά και των αυξημένων τιμών του πετρελαίου με το μπρεντ να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με κωδικό διαπραγμάτευσης «CMFC» και τιμή εκκίνησης τα 7,5 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο.