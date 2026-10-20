Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής Revolut. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν χρήστες, δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και να διαχειριστούν τα χρήματά τους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τα προβλήματα και εργάζεται για την αποκατάστασή τους.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια διαταραχή που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή».

«Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση του προβλήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν και για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε», συμπλήρωσε.