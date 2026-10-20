Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής Revolut. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν χρήστες, δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και να διαχειριστούν τα χρήματά τους.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τα προβλήματα και εργάζεται για την αποκατάστασή τους.
«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια διαταραχή που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή».
«Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση του προβλήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν και για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε», συμπλήρωσε.
We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused.— Revolut (@Revolut) October 20, 2026