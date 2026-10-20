Παράταση ζωής για έναν ακόμη χρόνο παίρνουν τα δύο φορολογικά μπόνους που επιβραβεύουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ανοίγοντας τον δρόμο για μικρότερο φορολογικό λογαριασμό και για τα εισοδήματα του 2027. Πληρωμές με κάρτες, IRIS ή e-banking σε δικηγόρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κομμωτήρια, ταξί και δεκάδες άλλες κατηγορίες επαγγελματιών θα συνεχίσουν να εξασφαλίζουν μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως 5.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι αποδείξεις από ιατρικές και άλλες υπηρεσίες υγείας θα εξακολουθήσουν να μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

Η παράταση των κινήτρων, με τα οποία το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όμως, όσοι δεν έχουν συγκεντρώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αποδείξεις, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογικό πέναλτι 22% επί του ποσού που θα τους λείπει. Ο πρόσθετος φόρος θα αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2027.

Τα δύο φορολογικά μπόνους

Με τις νέες διατάξεις διατηρούνται και για το φορολογικό έτος 2027 δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις:

1. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα έως 5.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που πληρώνουν ηλεκτρονικά συγκεκριμένες υπηρεσίες θα μπορούν να αφαιρούν από το φορολογητέο εισόδημά τους ποσό ίσο με το 30% των αντίστοιχων δαπανών, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται το εισόδημα πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος και όχι απευθείας ο φόρος κατά 5.000 ευρώ.

Στη λίστα των επαγγελματιών που προσφέρουν το συγκεκριμένο φορολογικό όφελος περιλαμβάνονται υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, συντηρητές θέρμανσης, ξυλουργοί, επαγγελματίες που αναλαμβάνουν εργασίες μόνωσης, δικηγόροι, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες μασάζ και φυσικής ευεξίας, ταξί, φωτογράφοι, γυμναστήρια, σχολές χορού, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και γραφεία τελετών.

Για να ενεργοποιηθεί η έκπτωση, οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, μέσω e-banking, IRIS, ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή PayPal.

2. Διπλές αποδείξεις για υπηρεσίες υγείας. Μετρούν διπλά και το 2027 οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οφθαλμιάτρους, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, ποδολόγους και άλλους επαγγελματίες παραϊατρικών υπηρεσιών.

Στην πράξη, μια επίσκεψη σε γιατρό που κοστίζει 100 ευρώ και εξοφλείται ηλεκτρονικά θα υπολογίζεται ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων. Έτσι, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν ευκολότερα το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν πρόσθετες αγορές.

Η παγίδα του 22%

Το ημερολόγιο, πάντως, μετρά αντίστροφα για τις αποδείξεις του 2026. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν καλύψει με ηλεκτρονικές πληρωμές το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ. Για όσους μείνουν κάτω από τον πήχη, η Εφορία επιβάλλει πρόσθετο φόρο 22% στη διαφορά ανάμεσα στις αποδείξεις που απαιτούνται και σε αυτές που έχουν συγκεντρωθεί, εφόσον δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ χρειάζεται ηλεκτρονικές δαπάνες 6.000 ευρώ. Εάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχει πραγματοποιήσει πληρωμές μόλις 5.000 ευρώ, θα βρεθεί με έλλειμμα αποδείξεων 1.000 ευρώ και θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο 220 ευρώ. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2027.