«Η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες. Κυρίως όμως, να τους δίνει τη δύναμη να τις ξεπερνούν. Να δημιουργεί συνθήκες ώστε κάθε πολίτης να προχωρά τη ζωή του με τις δικές του δυνάμεις», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να γίνει μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές χώρες της Ευρώπης. Και τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτή τη φιλοδοξία σε εθνικό αποτέλεσμα», υπογράμμισε, επίσης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε αναφερθεί διεξοδικά στα μέτρα της κυβέρνησης και για την ενεργειακή κρίση και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

«Από τον Απρίλιο το συνολικό ύψος των παρεμβάσεών μας έχει φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ, στοχευμένα για την ενεργειακή κρίση, εκ των οποίων τα 862 εκατ. ευρώ αφορούν την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης. Παρεμβαίνουμε στις τιμές του diesel κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης εφαρμόζουμε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Ήδη, υπάρχουν πρατήρια που παρέχουν το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,49 ευρώ το λίτρο, τιμή που με το επίδομα θέρμανσης μπορεί να υποχωρήσει για εκείνους που θα πάρουν το επίδομα και κάτω από το 1,35 ευρώ. Με τη συμβολή και των διυλιστηρίων καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό μέρος του βάρους από τις πλάτες των πολιτών. Παράλληλα, διεκδικούμε κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέβαλε καθοριστικά ώστε η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συνεχίζουμε την προσπάθεια για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τις νέες πιέσεις», είχε δηλώσει ο κ. Πιερρακάκης.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών μιας κρίσης είναι αυτονοήτως αναγκαία, αλλά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στη διαχείριση των δυσκολιών. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια διαρκή και σταθερή άνοδο του βιοτικού επιπέδου, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σημείωσε: «Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα μέτρα που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ, που το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα είναι περίπου 2,2 δισ. ευρώ για το 2027. Μειώνουμε τη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών και την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%. Μηδενίζουμε το φορολογικό συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στους τρίτεκνους. Αυξάνουμε τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων από τα 300 στα 400 ευρώ διευρύνοντας το πλαίσιο των δικαιούχων. Θεσπίζουμε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Συνεχίζουμε την αύξηση στον κατώτατο μισθό, με στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και αντιμετωπίζουμε το στεγαστικό πρόβλημα με νέα εργαλεία όπως το «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ».

Πίσω από το σύνολο αυτών των αποφάσεων υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίληψη για την οικονομική και κοινωνική πολιτική, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης: «Ότι η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες. Κυρίως όμως είναι να τους δίνει τη δύναμη να τις ξεπερνούν. Να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε κάθε πολίτης να προχωρά στη ζωή του με τις δικές του δυνάμεις και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αμείβεται καλύτερα για την εργασία του. Να κρατά μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημα που δημιουργεί. Να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να επενδύσει. Να αποκτήσει κατοικία, να κάνει σχέδια για το μέλλον του. και αυτή η προοπτική πρέπει να ανοίγεται από νωρίς. Από τα πρώτα βήματα της νέας γενιάς. Για αυτό και θεσπίζουμε, ανάμεσα σε άλλα, και τον επενδυτικό λογαριασμό της νέας γενιάς και κάθε ευρώ που αποταμιεύει μια οικογένεια το κράτος θα προσθέτει και άλλο ένα, έως τα 1.200 ευρώ ετησίως και έτσι είτε αποταμιεύει 30 είτε 50 είτε 100 ευρώ κάθε μήνα, η κρατική συνεισφορά θα είναι ισόποση. Έτσι θα δημιουργείται σταδιακά ένα κεφάλαιο που θα δίνει σε κάθε παιδί περισσότερες δυνατότητες στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του».

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέχεια των παρεμβάσεων για το εισόδημα των πολιτών, σημείωσε πως «έχουμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και μια από αυτές είναι η ενεργειακή εξάρτηση. Για αυτό και αξιοποιούμε την επέκταση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, προχωρώντας σε επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028, επενδύσεις στην αποθήκευση, στην εξοικονόμηση, στις υποδομές, στην ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι, θα περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς διακυμάνσεις και θα δημιουργήσουμε μόνιμες προϋποθέσεις για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος».

Η Ελλάδα, σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει διανύσει πραγματικά μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια, χάρη στις μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, την προσπάθεια των ίδιων των Ελλήνων.

«Αυτή την πρόοδο έχουμε ευθύνη να τη μετατρέψουμε σε αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερα βήματα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές αποφάσεις. Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες ισχύος αλλάζουν, πρέπει να κινητοποιήσει τα κεφάλαιά της, να ενισχύσει την παραγωγή της και να αποκτήσει τη δύναμη να καθορίζει η ίδια το μέλλον της. Και η Ελλάδα έχει πλέον την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος. Ο προϋπολογισμός του 2027 είναι ένα ακόμη βήμα. Αλλά ο ορίζοντάς μας δεν σταματά στο 2027», είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Και αυτή τη φορά έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε εμείς τους όρους της προόδου μας. Με μια ισχυρότερη παραγωγική οικονομία, υψηλότερους μισθούς, περισσότερες επενδύσεις και πραγματικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Με μια χώρα που θα συγκλίνει με τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης και θα έχει ουσιαστική επιρροή στις μεγάλες αποφάσεις. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να συμβιβαζόμαστε με λιγότερα από όσα μπορούμε να πετύχουμε. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να γίνει μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές χώρες της Ευρώπης. Και τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτή τη φιλοδοξία σε εθνικό αποτέλεσμα».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον, εντός του οποίου συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του 2027. «Η αβεβαιότητα έχει γίνει σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση, οι αναταράξεις στις αγορές ομολόγων και οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμη και των ισχυρότερων οικονομιών. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η πραγματική δύναμη μιας οικονομίας κρίνεται από την ικανότητά της να αντέχει στις αναταράξεις, να προστατεύει τους πολίτες της και να συνεχίζει να αναπτύσσεται. Αυτή είναι η ουσία της οικονομικής ανθεκτικότητας. Και αυτή τη δυνατότητα έχει κατακτήσει σήμερα η Ελλάδα, χάρη στην πρόοδο των τελευταίων ετών και στη δημοσιονομική αξιοπιστία που αποκαταστήσαμε», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και «αφηγήθηκε» στην επιτροπή της Βουλής:

«Επέστρεψα χθες από την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκεί, συμμετέχοντας στο κεντρικό πάνελ, άκουσα την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, να λέει δημόσια, εις επήκοον όλων, «Μπράβο στους Έλληνες». Ήταν μια αναγνώριση της προόδου μιας χώρας που πριν από δεκαπέντε χρόνια ήταν το παράδειγμα προς αποφυγήν. Σήμερα, η πορεία μας αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς.

Σκεφτείτε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μειώνει σταθερά το δημόσιο χρέος και έχει ανακτήσει τη διεθνή αξιοπιστία της.

Αυτή η πρόοδος αποτυπώνεται στα στοιχεία του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2027».

Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο μείζον ζήτημα των τιμών στην αγορά. «Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γνωρίζουμε επίσης πόσο δύσκολο είναι για πολλές οικογένειες να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης. Και αυτή είναι μια μάχη που δίνουμε και μία μάχη που πρέπει να κερδίσουμε.

Με άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των εισοδημάτων, αλλά και με μια οικονομία που παράγει περισσότερο. Και οι επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, τεχνολογία και υποδομές είναι απολύτως καθοριστικές για να μετατρέψουμε την ανάπτυξη σε υψηλότερα εισοδήματα με διάρκεια», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, ακόμα, και στη στρατηγική αποπληρωμών του δημόσιου χρέους, λέγοντας: «Επιμένουμε στις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, που για το 2026 αναμένεται να φτάσουν συνολικά τα 12,8 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτή η στρατηγική έχει βαθιά πολιτική σημασία. Μειώνουμε τα βάρη που κληρονομήσαμε, δημιουργούμε μεγαλύτερα περιθώρια για τις επόμενες γενιές και διατηρούμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε οι ίδιοι για τις προτεραιότητές μας. Και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς. Όταν ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις και οι αγορές ομολόγων δοκιμάζονται, η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία και την Ιταλία. Είναι η έμπρακτη αναγνώριση μιας τιτάνιας εθνικής προσπάθειας και ένα κεκτημένο που πρέπει να διαφυλάξουμε», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι που μας εξασφαλίζει αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας. Μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε όταν οι συνθήκες το απαιτούν, να προστατεύουμε τους πολίτες και να επενδύουμε στο μέλλον της χώρας».