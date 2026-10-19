Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στη γερμανική βιομηχανία από το 2019.

Οι γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις απασχολούσαν περίπου 496.000 λιγότερους εργαζομένους στο τέλος του 2025, σε σύγκριση με την αρχή του 2019 -μείωση κατά 7,1%-, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το οικονομικό ινστιτούτο Ifo και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, που θεωρούνταν για χρόνια η ραχοκοκαλιά της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, με 123.500 θέσεις εργασίας λιγότερες στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τους, μια μείωση κατά 13%.

Η μεταλλουργία κατέγραψε, επίσης, μείωση των θέσεων εργασίας, με 115.600 λιγότερους εργάτες, ενώ 64.500 θέσεις απασχόλησης έχουν περικοπεί από τον τομέα της μηχανουργίας, σύμφωνα με το Ifo.

Αντιθέτως, περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από το 2019 στον τομέα των υπηρεσιών, κυρίως στις υπηρεσίες υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δημόσια διοίκηση, διαπίστωσε το ινστιτούτο.

Το Ifo καταμέτρησε 391.000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και άλλες 357.000 επιπλέον θέσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, γεγονός που υπογραμμίζει την άνοδο της μέσης ηλικίας του γερμανικού πληθυσμού.

Ο Γιόαχιμ Ράγκνιτς, διευθυντής στο Ifo στη Δρέσδη, δήλωσε πως η εξέλιξη αντανακλά μια «επιταχυνόμενη διαρθρωτική αλλαγή» στη Γερμανία.

«Η ειρωνεία είναι ότι συρρικνώνονται τώρα ακριβώς οι τομείς που είχαν στηρίξει μέχρι τώρα την ευημερία μας», δήλωσε.

«Οι περισσότερες από τις νέες θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται εκεί όπου η Γερμανία είναι ιδιαίτερα παραγωγική και καινοτόμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη δυναμική της ανάπτυξής μας στο μέλλον», πρόσθεσε.