Πρωτογενές πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 σε ταμειακή βάση, έναντι 10,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίστηκε στα 6,2 δισ. ευρώ από 9,6 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 776 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,133 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 56,368 δισ. ευρώ, από 53.923 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51,979 δισ. ευρώ, από 46,812 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Η δαπάνη για τόκους αυξήθηκε στα 7 δισ. ευρώ από 6,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.