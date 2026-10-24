Στην τελική ευθεία προς τη Black Friday 2026 μπαίνουν σταδιακά επιχειρήσεις και καταναλωτές, καθώς πλησιάζει η περίοδος των μεγάλων προσφορών που κάθε χρόνο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον για αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακού εξοπλισμού, ρούχων και άλλων προϊόντων.

Η Black Friday έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday. Η συγκεκριμένη ημέρα επικεντρώνεται κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνοντας συνέχεια στις προσφορές του τελευταίου τετραημέρου του μήνα.

Πολλές επιχειρήσεις συνηθίζουν να ξεκινούν τις προωθητικές ενέργειές τους νωρίτερα, επεκτείνοντάς τες σε ολόκληρη την εβδομάδα ή ακόμη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Black Friday δεν έχει σταθερή ημερομηνία κάθε χρόνο, καθώς συνδέεται με την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών, γνωστή ως Thanksgiving, η οποία γιορτάζεται την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η περίοδος των μεγάλων προσφορών απαιτεί προσεκτικές επιλογές, καθώς η αναγραφή ενός υψηλού ποσοστού έκπτωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν πωλείται στην καλύτερη δυνατή τιμή. Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν την τιμή του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα και να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά, καθώς και τον ακριβή κωδικό του μοντέλου που τους ενδιαφέρει.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να συνυπολογίζονται τα έξοδα αποστολής, οι όροι επιστροφής και η εγγύηση του προϊόντος, ώστε να υπολογίζεται το συνολικό κόστος της αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις ηλεκτρονικές αγορές από άγνωστα καταστήματα. Πριν από την πληρωμή, συνιστάται ο έλεγχος των στοιχείων της επιχείρησης, των όρων συναλλαγής και της πολιτικής επιστροφών.