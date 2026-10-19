Μειοψηφική συμμετοχή στην Α. Βεζύρογλου Α.Ε., τον μεγαλύτερο παραγωγό baby φυλλωδών λαχανικών στην Ελλάδα, αποκτά η Elikonos Capital, μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Elikonos 3. Η επένδυση στην εταιρεία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα χρηματοδοτήσει νέα θερμοκήπια και γραμμές παραγωγής, με στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και την επέκταση σε έτοιμες σαλάτες, πλυμένα και κομμένα λαχανικά και λύσεις έτοιμου γεύματος.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από τους Αντώνη και Ιωάννη Βεζύρογλου, συνεχίζοντας μια οικογενειακή αγροτική παράδοση με ιστορία περισσότερο από ένα αιώνα. Με ετήσια παραγωγή άνω των 3.000 τόνων, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός baby φυλλωδών λαχανικών στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αποτελεί το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας της, από την σπορά, την καλλιέργεια και την συγκομιδή έως την διάθεσή του τελικού προιόντος. Η άμεση μεταφορά των προιόντων από τις καλλιέργειες στη δική της μονάδα και η ήπια επεξεργασία συμβάλλουν στην διατήρηση της φρεσκάδας και της ποιότητάς τους, με έλεγχο και ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια.

Τα προϊόντα της διατίθενται στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε πελάτες HoReCa και εξάγονται σε βαλκανικές χώρες. Το brand της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον αγροδιατροφικό κλάδο της χώρας.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα επένδυση άνω των €12 εκατ. σε νέα υπερσύγχρονη μονάδα 7.000 τ.μ. στον Σχοινά Αλεξάνδρειας, δίπλα στα περιβόλια του Βεζύρογλου, η οποία ενσωματώνει πρωτοποριακή στην Ελλάδα τεχνολογία ήπιας επεξεργασίας, διατηρώντας αναλοίωτα τα διατροφικά στοιχεία των λαχανικών.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της λειτουργίας της εταιρίας, από τις πρακτικές ήπιας καλλιέργειας στα ιδιόκτητα «περιβόλια του Βεζύρογλου» στην Ελλάδα έως τη μεταποίηση, με έμφαση στη διατήρηση της φρεσκάδας και της διατροφικής αξίας των λαχανικών. Η ανάκτηση νερού στη νέα μονάδα και το ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία συμπληρώνουν την προσέγγισή της για υπεύθυνη ανάπτυξη σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Τα κεφάλαια της επένδυσης θα χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση του πολυετούς επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας με έμφαση στην επέκταση της αγροτικής παραγωγής μέσω της ανάπτυξης νέων θερμοκηπίων καθώς και στην προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής για την είσοδο σε κατηγορίες φρέσκων προιόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες, τα πλυμένα και κομμένα λαχανικά και οι λύσεις έτοιμου γεύματος.

Ο Αντώνης Μαυριδόγλου, Partner της Elikonos Capital, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Α. Βεζύρογλου Α.Ε., μια από τις πιο σύγχρονες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της χώρας. Ο έλεγχος της παραγωγής, η έμφαση στην φρεσκάδα και την ποιότητα καθώς και η νέα μονάδα δημιουργούν ισχυρές βάσης για ανάπτυξη. Η εταιρία βρίσκεται σε ιδανική θέση να αξιοποιήσει την ανάπτυξη της αγοράς φρέσκων, έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων, και ανυπομονούμε να στηρίξουμε τη διοίκηση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης.»

Ο Αντώνης Βεζύρογλου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Α. Βεζύρογλου Α.Ε., δήλωσε: «Η συνεργασία με την Elikonos Capital σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρία μας και θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της εταιρείας. Με τη νέα μονάδα σε λειτουργία, είμαστε έτοιμοι να διευρύνουμε την παραγωγή μας, να φέρουμε νέα προϊόντα στο ράφι και να μεταφέρουμε τη φρεσκάδα των περιβολιών μας σε ακόμη περισσότερα τραπέζια.»