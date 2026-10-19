Στα 38,9 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα καταβληθεί στους δήμους και τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα για το 2025, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών Δήμων και τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), τους σταθμούς βιοενέργειας, φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.

Από τα 38,9 εκατ. για το 2025, τα 15,6 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών και 23,4 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για οικονομική ενίσχυση των τοπικών δήμων.

Το 75% αυτών των ποσών, δηλαδή πάνω από 29 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα. Η διανομή των 15,6 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ.

Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους δήμους:

Καρύστου Ευβοίας (7 εκατ. ευρώ)

Θηβαίων Βοιωτίας (2,8 εκατ. ευρώ)

Κοζάνης (1,6 εκατ. ευρώ)

Τανάγρας Βοιωτίας (1,5 εκατ. ευρώ)

Αρριανών Ροδόπης (1,4 εκατ. ευρώ)

Ιδιαίτερα ευνοημένοι όπως σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας.

Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:

Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (840 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Ύδρας (336 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (296 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (288 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Πλατανιστού Ευβοίας (276 χιλ. ευρώ)

«Πάρα πολλοί από τους ενισχυόμενους πληθυσμούς κατοικούν σε μικρές ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η διατήρηση του ανθρώπινου αυτού δυναμικού στους τόπους καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους είναι μια στρατηγική εθνικής σημασίας. Η αιολική ενέργεια συμβάλλει σε αυτή τη στρατηγική, όχι μόνο με το ειδικό τέλος που αποδίδει στις κοινότητες αλλά και μέσω των έργων υποδομής και των άλλων αναπτυξιακών ωφελειών που προσφέρει», τονίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ.