Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: