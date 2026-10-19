Άνοδο συνεχίζουν να καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του καφέ με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία για νέες επιβαρύνσεις στην τσέπη των καταναλωτών. Στις 16 Οκτωβρίου, η ποικιλία Arabica σημείωσε άνοδο 3,7%, κλείνοντας στα 3,056 δολάρια ανά λίβρα.

Παράλληλα, τα αποθέματα Arabica στο χρηματιστήριο ICE υποχώρησαν στους 217.646 σάκους, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 27 ετών. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ενισχύει τις πιέσεις στην αγορά, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πορεία των τιμών αναμένεται να διαδραματίσουν οι καιρικές συνθήκες στις βασικές χώρες παραγωγής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο El Niño, το οποίο απειλεί τις καλλιέργειες στη Βραζιλία και το Βιετνάμ, δύο σημαντικές χώρες για την παγκόσμια παραγωγή καφέ. Οι επιπτώσεις στις σοδειές θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τιμών το επόμενο διάστημα.

Πόσο κοστίζει ο καφές delivery

Η καθημερινή αγορά καφέ, όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του Mega επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι ενδεικτικές τιμές για δημοφιλή είδη καφέ μέσω delivery διαμορφώνονται ως εξής:

Freddo Espresso: 2,30 – 2,60 ευρώ

Freddo Cappuccino: 2,50 – 2,80 ευρώ

Cappuccino: 2,50 – 3,00 ευρώ

Ελληνικός: 1,90 – 2,30 ευρώ

Καφές φίλτρου: 2,20 – 2,50 ευρώ

Φραπέ: 2,20 – 2,50 ευρώ

Το delivery μπορεί να κοστίζει από 0,30 έως 0,50 ευρώ περισσότερο σε σχέση με το take away, προσθέτοντας ένα επιπλέον βάρος στο τελικό κόστος.

Ένας καφές την ημέρα: Έως 936 ευρώ τον χρόνο

Το κόστος γίνεται ακόμη πιο αισθητό όταν υπολογίζεται σε μηνιαία και ετήσια βάση. Για έναν Freddo Espresso την ημέρα, με τιμή από 2,30 έως 2,60 ευρώ, η δαπάνη φτάνει τα 69 έως 78 ευρώ τον μήνα, με βάση τις 30 ημέρες. Σε ετήσια βάση, το ποσό ανέρχεται σε 828 έως 936 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό έξοδο που, αν και συχνά περνά απαρατήρητο στην καθημερινότητα, μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος.

Γιατί ακριβαίνει ο καφές

Πέρα από τις διεθνείς ανατιμήσεις στην πρώτη ύλη, οι επιχειρήσεις εστίασης αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, με το ενεργειακό κόστος και το ρεύμα να επιβαρύνουν τη λειτουργία τους. Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφονται στις συσκευασίες και στα υλικά takeaway, στις προμήθειες των πλατφορμών διανομής, καθώς και στα ενοίκια και στους μισθούς.

Επιπλέον, το αυξημένο κόστος μεταφορών και η γεωπολιτική αβεβαιότητα ασκούν πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων διαμορφώνει ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

Το επόμενο διάστημα, η πορεία της διεθνούς αγοράς, η εξέλιξη των αποθεμάτων και οι επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων στην παραγωγή θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν οι πιέσεις στις τιμές θα συνεχιστούν, μετατρέποντας ακόμη και έναν καθημερινό καφέ σε μια ολοένα ακριβότερη συνήθεια.

Γιατί ανεβαίνει συνεχώς η καθημερινή μας συνήθεια