Τρεις πληρωμές αναμένεται να λάβουν οι συνταξιούχοι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Οι συντάξεις του Νοεμβρίου καταβάλλονται νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο ενώ επίσης θα μπουν στους λογαριασμούς τους οι συντάξεις Δεκεμβρίου και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ.

Ειδικότερα, οι συντάξεις Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί να πληρωθούν σε δύο δόσεις, στις 26 και 29 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην μη μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι συντάξεις των πρώην μισθωτών και του Δημοσίου.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πάγιο προγραμματισμό. Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, οι πληρωμές προβλέπονται για τις 25 και 27 Νοεμβρίου, ανάλογα με το ταμείο. Οι ημερομηνίες αυτές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί από τον e-ΕΦΚΑ.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ αναμένεται επίσης να κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος Νοεμβρίου, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει αναφέρει ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί ταυτόχρονα με τις συντάξεις, ενώ η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η καταβολή αναμένεται να γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση.

Έτσι, η λεγόμενη «τριπλή πληρωμή» απλώνεται από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου: οι συντάξεις Νοεμβρίου καταβάλλονται νωρίτερα, ενώ κοντά στο τέλος Νοεμβρίου αναμένονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου και το επίδομα των 400 ευρώ.