Διαχρονικό σημείο αναφοράς και το κύριο ψυχολογικό όριο για όσους αναζητούν ακίνητο υψηλών προδιαγραφών στην Αττική εξακολουθεί να αποτελεί το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ωστόσο, η αγοραστική δύναμη αυτού του κεφαλαίου διαμορφώνεται τελείως διαφορετικά ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη, την ηλικία της κατασκευής και τον τύπο του ακινήτου.

Όπως επισημαίνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα, η αγορά της πολυτελούς κατοικίας χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ταχύτητες.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα νεόδμητα ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης με λιγότερα τετραγωνικά, και από την άλλη οι παλαιότερες κατασκευές που προσφέρουν έως και υπερδιπλάσια ωφέλιμη επιφάνεια.

Ειδικότερα σε ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Νεόδμητα (2020 και μετά): Σύγχρονη τεχνολογία έναντι περιορισμένων τετραγωνικών Στα Βόρεια Προάστια, το κεφάλαιο του 1 εκατ. ευρώ (στο διευρυμένο εύρος 900.000 ευρώ έως 1.100.000 ευρώ) κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε διαμερίσματα ή οροφοδιαμερίσματα:

Κηφισιά (Κέντρο, Κεφαλάρι, Πολιτεία): Οι επιφάνειες των νεόδμητων κυμαίνονται από 111 έως 167 τ.μ., με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 140 τ.μ. Η πλειονότητα των επιλογών συγκεντρώνεται στην Πολιτεία (119-177 τ.μ.), ενώ στο Κεφαλάρι η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Φιλοθέη & Παλαιό Ψυχικό: Η απόλυτη σπανιότητα διαθέσιμης γης και οι εξαιρετικά χαμηλοί συντελεστές δόμησης συμπιέζουν τα νεόδμητα διαμερίσματα στα μόλις 100 τ.μ. Αντίθετα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως αναφέρει η κ. Σαΐα, η οικοδομική δραστηριότητα και η προσφορά νέων κατασκευών είναι εντονότερη, προσφέροντας επιλογές τόσο σε διαμερίσματα όσο και σε μεζονέτες. Η ακριβής τοποθεσία και η απόσταση από τη θάλασσα διαφοροποιούν αισθητά την τελική επιφάνεια:

Στην ‘Ανω Βούλα, τα διαμερίσματα κυμαίνονται από 120 έως 172 τ.μ., με διάμεση επιφάνεια 137 τ.μ., ενώ οι μεζονέτες από 114 έως 206 τ.μ., με διάμεση τα 161 τ.μ.

Στην Κάτω Βούλα, τα διαμερίσματα έχουν επιφάνεια από 92 έως 123 τ.μ., με διάμεση τα 105 τ.μ., ενώ οι μεζονέτες κυμαίνονται από 116 έως 133 τ.μ., με διάμεση επιφάνεια 124 τ.μ.

Στην ‘Ανω Γλυφάδα, τα διαμερίσματα κυμαίνονται από 120 έως 158 τ.μ., με διάμεση επιφάνεια 135 τ.μ., ενώ οι μεζονέτες από 130 έως 170 τ.μ., με διάμεση τα 140 τ.μ.

Στην Κάτω Γλυφάδα, τα διαμερίσματα κυμαίνονται από 90 έως 150 τ.μ., με διάμεση επιφάνεια 118 τ.μ., ενώ οι μεζονέτες από 112 έως 161 τ.μ., με διάμεση τα 135 τ.μ. Στις παραθαλάσσιες ζώνες της Κάτω Βούλας και της Κάτω Γλυφάδας, το «premium» της εγγύτητας στη θάλασσα συμπιέζει τις επιφάνειες των νεόδμητων ακόμα και κάτω από τα 100 τ.μ., καθιστώντας τα ακίνητα αυτά ελκυστικότερα για διεθνείς επενδυτές που στοχεύουν στην υπεραξία της τοποθεσίας. Στα άνω τμήματα, η μεζονέτα αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή για οικογένειες που ζητούν λειτουργικούς εξωτερικούς χώρους.

Κατασκευές 2000-2019: Η κυριαρχία των μεγάλων χώρων και της μεζονέτας Για τους αγοραστές που θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα τους άνετους χώρους και την ιδιωτικότητα, η στροφή σε ακίνητα της περιόδου 2000-2019 αλλάζει πλήρως τα δεδομένα. Σε αυτή την κατηγορία, ο κυρίαρχος τύπος ακινήτου είναι η μεζονέτα (συχνά εντός συγκροτημάτων με αποκλειστική χρήση κήπου ή πισίνας):

Εκάλη: Αποτελεί την κατεξοχήν περιοχή των μεγάλων επιφανειών, με τις μεζονέτες να κυμαίνονται από 391 έως 492 τ.μ. (διάμεση 450 τ.μ.). Εδώ το 1 εκατ. ευρώ προσφέρει τους πλέον γενναιόδωρους χώρους σε σύγκριση με τις προαναφερόμενες περιοχές.

Κηφισιά: Οι επιφάνειες κινούνται μεταξύ 249 και 383 τ.μ. (διάμεση 317 τ.μ.), προσφέροντας ιδανικό συνδυασμό μεγέθους και προσβασιμότητας.

Φιλοθέη & Παλαιό Ψυχικό: Οι διαθέσιμες μεζονέτες είναι σπάνιες και κυμαίνονται στα 270-280 τ.μ., διατηρώντας ψηλά την αξία τους λόγω της διαχρονικής ζήτησης.

‘Ανω & Κάτω Βούλα: Οι διάμεσες επιφάνειες διαμορφώνονται στα 258 τ.μ. και 229 τ.μ. αντίστοιχα.

‘Ανω & Κάτω Γλυφάδα: Οι αντίστοιχες διάμεσες επιφάνειες ανέρχονται σε 226 τ.μ. και 208 τ.μ.

Οι 4 παράγοντες που καθορίζουν την πραγματική αξία

Πέραν των καθαρών αριθμών και των τετραγωνικών μέτρων, η ουσιαστική αξιολόγηση ενός ακινήτου 1 εκατομμυρίου ευρώ απαιτεί τη συνεκτίμηση κρίσιμων τεχνικών, οικονομικών και λειτουργικών παραμέτρων:

Το πραγματικό κόστος της «κρυφής» ανακαίνισης: Για ακίνητα 15ετίας ή 20ετίας, η τιμή κτήσης είναι μόνο η αρχή. Η απαραίτητη ενεργειακή αναβάθμιση (αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, θερμοπρόσοψη, κουφώματα), ο εκσυγχρονισμός των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και η αισθητική ανακαίνιση μπορούν να προσθέσουν από 500 ευρώ έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ. Αυτό σημαίνει ότι μια μεζονέτα 300 τ.μ. ενδέχεται να απαιτήσει επιπλέον κεφάλαιο 150.000-250.000 ευρώ επιβαρύνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό.

Λειτουργικά έξοδα και Κοινόχρηστα: Τα μεγάλα ακίνητα άνω των 300-400 τ.μ. (ειδικά στην Εκάλη και την Κηφισιά) συνοδεύονται από υψηλές σταθερές δαπάνες συντήρησης (θέρμανση/ψύξη, συντήρηση ιδιωτικής ή κοινόχρηστης πισίνας, κήπων, ανελκυστήρων). Αντίθετα, ένα νεόδμητο διαμέρισμα κατηγορίας Α+ προσφέρει σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και εξαιρετικά χαμηλά κοινόχρηστα.

Οικοπεδική αξία vs. Αξία Κτίσματος: Η σπανιότητα της γης και οι αυστηροί όροι δόμησης σε περιοχές όπως η Φιλοθέη, η Πολιτεία και το Ψυχικό διατηρούν διαχρονικά τις αξίες των οικοπέδων σταθερές, λειτουργώντας ως ανάχωμα σε ενδεχόμενες διακυμάνσεις της αγοράς. Σε αυτές τις περιοχές, ο αγοραστής πληρώνει κυρίως την τοποθεσία και τη σπανιότητα.

Η επίδραση των μεγάλων έργων υποδομής: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η εξέλιξη του έργου στο Ελληνικό και οι αναπλάσεις του παραλιακού μετώπου λειτουργούν ως ισχυρός καταλύτης, συμπιέζοντας τα διαθέσιμα τετραγωνικά ανά εκατομμύριο ευρώ, αλλά προσφέροντας μεγαλύτερες προοπτικές κεφαλαιακής υπεραξίας μελλοντικά σε σχέση με τα πιο «σταθερά» Βόρεια Προάστια.

Όπως υπογραμμίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα, η τελική απόφαση συμπυκνώνεται στο προφίλ και τις πραγματικές ανάγκες του αγοραστή: αναζητά ένα νεόδμητο ακίνητο 100-170 τ.μ. υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με χαμηλά λειτουργικά έξοδα και σύγχρονες ευκολίες, ή μια παλαιότερη μεζονέτα διπλάσιας επιφάνειας (220-450 τ.μ.) που προσφέρει άνεση χώρων, ιδιωτικότητα και κήπο, αναλαμβάνοντας όμως το κόστος του εκσυγχρονισμού της;