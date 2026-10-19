Σε ετήσιο ποσοστό 4,5% στο τρίτο τρίμηνο του έτους ανέκαμψε η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και χαλαρώνοντας την πίεση στους σχεδιαστές πολιτικής του Πεκίνου για την κατάρτιση πιο επιθετικών μέτρων υποστήριξης για την επίτευξη του ετήσιου στόχου οικονομικής ανάπτυξης.

Οι αναλυτές, που συμμετείχαν σε μία έρευνα του Reuters, προέβλεπαν μία αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έναντι ποσοστού του ΑΕΠ στο 4,3% για περισσότερα από τρία χρόνια στην περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.