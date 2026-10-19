Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στο τέλος του έτους, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες στις διασταυρώσεις εισοδημάτων και στέλνει τον λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις το 2020 αλλά δεν τα δήλωσαν στην εφορία.

Σχεδόν 55.000 φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης, καθώς από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προέκυψε ότι έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία για αναδρομικές αποδοχές, με τον εκτιμώμενο φόρο να ξεπερνά τα 100 ευρώ ανά περίπτωση.

Τα πρώτα «ραβασάκια» έχουν ήδη φτάσει στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και στις προσωπικές θυρίδες του myAADE, με τους παραλήπτες να καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να πληρώσουν τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Οι διασταυρώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά το 2020, οι 761.000, δηλαδή το 87%, έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για τους υπόλοιπους, ο ελεγκτικός μηχανισμός προχώρησε σε διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει πρόσθετος φόρος. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι σχεδόν 55.000 φορολογούμενοι εμφανίζουν εκκρεμότητες με εκτιμώμενη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον 100 ευρώ.

Η ανταπόκριση στα πρώτα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνει ότι περίπου τρεις στους δέκα φορολογούμενους που ειδοποιήθηκαν έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή της απαιτούμενης τροποποιητικής δήλωσης και στην καταβολή του φόρου.

Για όσους εξακολουθούν να αγνοούν τις ειδοποιήσεις, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει νέο γύρο υπενθυμίσεων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπόχρεους, προκειμένου να διευθετήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τους φορολογούμενους να πρέπει να προσέξουν το έτος στο οποίο ανάγονται τα εισοδήματα που εισέπραξαν.

Ειδικότερα:

Ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος. Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι κατ’ ανάγκη για το έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν. Για παράδειγμα, ποσά που αφορούν εισοδήματα του 2020 δηλώνονται με επιλογή του έτους υποβολής 2021.

Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι κατ’ ανάγκη για το έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν. Για παράδειγμα, ποσά που αφορούν εισοδήματα του 2020 δηλώνονται με επιλογή του έτους υποβολής 2021. Ηλεκτρονική διαδικασία. Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή δηλώσεων εισοδήματος της ΑΑΔΕ, επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή δηλώσεων εισοδήματος της ΑΑΔΕ, επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Προσυμπληρωμένα ποσά. Τα αναδρομικά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων του αρχικού εντύπου.

Τα αναδρομικά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων του αρχικού εντύπου. Αναδρομικά. Η υποχρέωση δήλωσης αφορά ποσά που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και καθυστερημένες καταβολές μισθών, συντάξεων ή επιδομάτων.

Ο λογαριασμός και οι 72 δόσεις

Για τους φορολογούμενους που θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετο φόρο για τα αναδρομικά που έχουν λάβει, η ΑΑΔΕ προβλέπει τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση έως 72 έντοκων δόσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου Ε.2060/2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι για να αξιοποιήσει κάποιος τον μέγιστο αριθμό των 72 δόσεων θα πρέπει η συνολική οφειλή, μαζί με τους τόκους, να φτάνει τουλάχιστον τα 2.160 ευρώ. Για μικρότερες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται αναλόγως.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων, αντί της εφάπαξ καταβολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι υπαγωγής.

Πάντως, η σχεδιαζόμενη επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς η σχετική νομοθετική διάταξη δεν έχει ακόμη κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την αποστολή των ειδοποιήσεων έχουν εξαιρεθεί οι περιπτώσεις αποβιωσάντων φορολογουμένων, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.