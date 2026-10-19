Με νέες παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος παραγωγής και ενισχύουν τη ρευστότητα των αγροτών, επιχειρεί η κυβέρνηση να χτίσει γέφυρες με τον αγfροτικό κόσμο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο καθεστώς για το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο ενεργοποιείται από την 1η Νοεμβρίου και φέρνει έκπτωση 50,84 λεπτών ανά λίτρο απευθείας στην αντλία. Με ένα QR code στο κινητό τους τηλέφωνο, οι δικαιούχοι παραγωγοί θα μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης σε μειωμένη τιμή, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν πρώτα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να περιμένουν στη συνέχεια την επιστροφή του. Η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε άμεσο όφελος 508,40 ευρώ για κάθε 1.000 λίτρα πετρελαίου, χρήματα που μέχρι σήμερα οι αγρότες έπρεπε να βγάλουν από την τσέπη τους κατά τον ανεφοδιασμό.

Το νέο σύστημα αλλάζει τη διαδικασία χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης, καθώς ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης δεν θα επιστρέφεται εκ των υστέρων στον παραγωγό, αλλά θα αφαιρείται από την τιμή που πληρώνει στο πρατήριο. Ειδικότερα, η έκπτωση των 50,84 λεπτών ανά λίτρο περιλαμβάνει 41 λεπτά από τον ΕΦΚ και επιπλέον 9,84 λεπτά από τον ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο.

Το «κλειδί» για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος είναι η νέα ψηφιακή εφαρμογή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ και αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της εβδομάδας. Μέσω αυτής θα γίνεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των δικαιούχων, ο έλεγχος των ποσοτήτων πετρελαίου που δικαιούνται να προμηθευτούν με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και η χορήγηση της έκπτωσης κατά την αγορά του καυσίμου.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς. Οι παραγωγοί θα καταβάλλουν ολόκληρη την αξία του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ, και θα εισπράττουν στη συνέχεια την επιστροφή του φόρου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πώς θα γίνεται η αγορά

Η νέα διαδικασία θα στηρίζεται στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των αγροτών μέσω του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης επιστροφής του φόρου μετά από κάθε αγορά. Με τη χρήση της εφαρμογής και του QR code θα πιστοποιείται ότι ο παραγωγός είναι δικαιούχος της φορολογικής απαλλαγής και ότι διαθέτει επαρκές υπόλοιπο λίτρων για την αγορά που πραγματοποιεί.

Καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των ποσοτήτων θα έχουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία των καλλιεργειών, θα υπολογίζεται η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται κάθε παραγωγός με απαλλαγή από τον ΕΦΚ.

Τι αλλάζει για τα πρατήρια καυσίμων

Η χορήγηση της έκπτωσης απευθείας στην αντλία φέρνει αλλαγές και για τους πρατηριούχους, οι οποίοι θα καλούνται να διαθέτουν το πετρέλαιο στους δικαιούχους αγρότες σε μειωμένη τιμή, παρότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης θα έχει ήδη καταβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διακίνησης του καυσίμου. Για να αποφευχθούν προβλήματα ρευστότητας στα πρατήρια, προβλέπεται ειδικός μηχανισμός επιστροφής των ποσών που αντιστοιχούν στον ΕΦΚ και στον αναλογούντα ΦΠΑ.

Παράλληλα, με διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο προστασίας των ποσών που θα επιστρέφονται στους πρατηριούχους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα ποσά αυτά θα είναι ακατάσχετα και ανεκχώρητα, ενώ δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με τυχόν οφειλές των πρατηριούχων προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους δήμους, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τα πιστωτικά ιδρύματα.