Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης τοποθετεί τον Όμιλο AKTOR η Euroxx Securities, θέτοντας νέα τιμή-στόχο στα 15,30 ευρώ ανά μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 62% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Η αναθεωρημένη αποτίμηση έρχεται σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της πορείας μετασχηματισμού του Ομίλου, που οδηγεί σε διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και του EBITDA.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η AKTOR μπορεί να καταγράψει ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης EBITDA 24%, με το προσαρμοσμένο EBITDA να υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ έως το 2030, περίπου τριπλάσιο από το εκτιμώμενο επίπεδο του 2026.

Κομβικό ρόλο έχει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2031, με επίκεντρο τις παραχωρήσεις, τις ΣΔΙΤ και την ενέργεια. Παράλληλα, η Euroxx εντοπίζει πρόσθετα περιθώρια ανάπτυξης μέσω εξαγορών και νέων επενδύσεων.

Ιδιαίτερες προοπτικές παρουσιάζουν οι ΑΠΕ, η αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών και το LNG, δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία του ομίλου.