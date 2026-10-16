Από 1,44 έως 1,65 ευρώ το λίτρο κυμαίνονται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της διάθεσής του για τη χειμερινή περίοδο, μετά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διυλιστηρίων.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι τιμές διαμορφώνονται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο, ωστόσο σε γενικές γραμμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, που επικαλείται το ΕΡΤNews, το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στην τιμή του 1,13 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά 40 λεπτά, σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφωνόταν χωρίς τη στήριξη που παρέχεται, καθώς συνυπολογίζονται η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και η αντίστοιχη έκπτωση των διυλιστηρίων.

Παράλληλα, αρκετές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν ανακοινώσει προσφορές, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξόφλησης με έως και 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, στην Αττική η τιμή διαμορφώνεται από 1,44 έως 1,59 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη κυμαίνεται από 1,48 έως 1,62 ευρώ.

Στα Ιωάννινα, οι τιμές ξεκινούν από 1,52 και φτάνουν έως 1,65 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Φλώρινα η τιμή καταγράφεται στα 1,59 ευρώ. Στην Κοζάνη, το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από 1,52 έως 1,62 ευρώ το λίτρο.

Στη Δράμα, οι τιμές κυμαίνονται από 1,51 έως 1,54 ευρώ, ενώ στον Έβρο διαμορφώνονται από 1,51 έως 1,57 ευρώ το λίτρο.

Στην Αργολίδα και την Αρκαδία, η τιμή κυμαίνεται από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ στα Χανιά διαμορφώνεται από 1,56 έως 1,59 ευρώ.

Με την τιμή στη Φλώρινα να διαμορφώνεται στο 1,59 ευρώ, ένα μέσο νοικοκυριό 100 τ.μ. χρειάζεται περίπου 2.500 λίτρα πετρελαίου, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο κόστος 4.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Φλώρινας, Κωνσταντίνος Σιάκος, η επιβάρυνση αυτή κρίνεται δυσβάσταχτη, καθώς η αύξηση του κόστους ξεπερνά κατά πολύ την όποια ελάφρυνση προσφέρει το επίδομα θέρμανσης.

Όσον αφορά στο επίδομα θέρμανσης, η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.