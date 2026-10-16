Στόχο να πενταπλασιάσει τη δράση της στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, μέσα σε πέντε χρόνια, έχει θέσει η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της αναπτυξιακής τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.

Ο ίδιος προσδιόρισε, επίσης, 20 χώρες που μπορούν να συνεργαστούν σε σημαντικά προγράμματα ανάπτυξης των κρίσιμων ορυκτών υλών.

Ο Μπάνγκα αποκάλυψε τον νέο στόχο σε σχόλιά του στη σύνοδο των ετήσιων διασκέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

«Στα κρίσιμα ορυκτά, σχεδιάζουμε να πενταπλασιάσουμε τη χρηματοδοτική δράση μας μέσα σε πέντε χρόνια», δήλωσε ο Μπάνγκα.

«Αυτή την εβδομάδα ενεργοποιήσαμε τα πρώτα σχέδια δράσης και τις σχετικές δεσμεύσεις με τις συνεργαζόμενες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (MDB) για την οργάνωση τοπικών βιομηχανιών, αλλά και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και της σχετικής παραγόμενης αξίας στις χώρες αυτές», σημείωσε ακόμα.