Περισσότερα χρήματα στο διαθέσιμο εισόδημα όλων των νοικοκυριών, αλλά με διαφορετική ένταση ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων, φέρνουν οι φοροελαφρύνσεις και οι εισοδηματικές παρεμβάσεις του 2027.

Οι υπολογισμοί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανεβάζουν τη μέση ετήσια ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στα 701 ευρώ ή κατά 4,6%, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης και περιορισμό της φτώχειας και των εισοδηματικών ανισοτήτων.

Η εικόνα αποτυπώνεται στο Draft Budgetary Plan που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες και περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Σε απόλυτους αριθμούς, το μεγαλύτερο όφελος εμφανίζεται στα υψηλότερα εισοδήματα. Στο πλουσιότερο 10% του πληθυσμού, όπου το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα ανέρχεται σε 35.901 ευρώ, η αύξηση φθάνει τα 1.409 ευρώ. Αναλογικά, όμως, η μεγαλύτερη ενίσχυση καταγράφεται στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Για το φτωχότερο 10% του πληθυσμού, με μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα 4.737 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 274 ευρώ ή 5,78%. Στο δεύτερο εισοδηματικό δεκατημόριο, με μέσο εισόδημα 7.698 ευρώ, το όφελος ανέρχεται σε 400 ευρώ ή 5,20%, ενώ στο τρίτο δεκατημόριο, με εισόδημα 9.534 ευρώ, η ενίσχυση φθάνει τα 474 ευρώ ή 4,97%. Αντίθετα, στο υψηλότερο εισοδηματικό 10%, παρά το γεγονός ότι το κέρδος σε ευρώ είναι σημαντικά μεγαλύτερο, η ποσοστιαία αύξηση περιορίζεται στο 3,93%.

Λιγότεροι φόροι

Οι παρεμβάσεις του 2027 οδηγούν παράλληλα σε μικρή αποκλιμάκωση της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται και πάλι στα χαμηλότερα εισοδήματα. Στο πρώτο εισοδηματικό δεκατημόριο, όπου η φορολογική επιβάρυνση βρίσκεται στο 19,2%, η υποχώρηση φθάνει τις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Τι αλλάζει στη φτώχεια

Όσον αφορά στη φτώχεια, με βάση τον δείκτη που θεωρεί ως όριο φτώχειας το 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο όριο διαμορφώνεται στο 16,9% το 2026. Μετά την εφαρμογή των μέτρων του 2027, το υπουργείο υπολογίζει ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στους πολίτες ηλικίας 80 ετών και άνω, όπου το ποσοστό φτώχειας φθάνει σήμερα στο 19,1%, η υποχώρηση εκτιμάται στις 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών, η μείωση φθάνει τις 3,7 μονάδες, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η επίδραση στα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία ή περισσότερα παιδιά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, όπου το ποσοστό φτώχειας βρίσκεται στο ιδιαίτερα υψηλό 25,2%, η μείωση υπολογίζεται στις 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Πολύ μικρότερη είναι, ωστόσο, η επίδραση στις μονογονεϊκές οικογένειες. Στα νοικοκυριά με έναν ενήλικο και παιδιά, όπου το ποσοστό φτώχειας ανέρχεται στο 25,5%, η μείωση περιορίζεται μόλις στη μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η μείωση της φτώχειας κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες προκύπτει όταν το όριο φτώχειας παραμένει σταθερό στα επίπεδα του 2026. Εάν, αντίθετα, το όριο αναπροσαρμοστεί μαζί με την άνοδο των εισοδημάτων, η εικόνα γίνεται διαφορετική. Στο βασικό σενάριο του 2026, το ετήσιο όριο φτώχειας βρίσκεται στα 8.075,92 ευρώ. Στο σενάριο αναφοράς για το 2026, ανεβαίνει στα 8.185,32 ευρώ και το 2027 αυξάνεται περαιτέρω στα 8.452,73 ευρώ.

Με αυτό το «κυμαινόμενο» όριο, η μείωση του ποσοστού της φτώχειας περιορίζεται σε μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά έχει σημασία. Με σταθερό το όριο, αποτυπώνεται η καθαρή βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των χαμηλότερων στρωμάτων. Με αναπροσαρμοζόμενο όριο, όμως, ανεβαίνει παράλληλα και ο πήχης κάτω από τον οποίο ένας πολίτης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Ταυτόχρονα, το λεγόμενο «χάσμα φτώχειας», το οποίο μετρά πόσο απέχει κατά μέσο όρο το εισόδημα των φτωχότερων από το όριο φτώχειας, μειώνεται κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 4,7% στο βασικό σενάριο σε περίπου 4,1% το 2027.