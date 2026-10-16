Το ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ απλώνεται όλο και περισσότερο πάνω από την οικονομική δραστηριότητα, φέρνοντας στο ίδιο κάδρο ακίνητα, συναλλαγές, πελατολόγια επιχειρήσεων και φορολογικά δεδομένα. Έως το τέλος του 2027, η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει ένα νέο κύμα παρεμβάσεων, με περισσότερες αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και αναδιάταξη του ελεγκτικού μηχανισμού, ώστε οι αποκλίσεις να εντοπίζονται νωρίτερα και οι έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένοι.

Ο νέος οδικός χάρτης, όπως αποτυπώνεται στο Draft Budgetary Plan που κατατέθηκε στην Κομισιόν, περιλαμβάνει επτά βασικές παρεμβάσεις. Στον πυρήνα του βρίσκονται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου, η αναβάθμιση του «ΕΛΕΓΧΟΣ Live», η περαιτέρω εξάπλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η δημιουργία νέων ελεγκτικών κέντρων.

Οι επτά κινήσεις

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ έως το τέλος του 2027 προβλέπει: