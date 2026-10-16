Το ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ απλώνεται όλο και περισσότερο πάνω από την οικονομική δραστηριότητα, φέρνοντας στο ίδιο κάδρο ακίνητα, συναλλαγές, πελατολόγια επιχειρήσεων και φορολογικά δεδομένα. Έως το τέλος του 2027, η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει ένα νέο κύμα παρεμβάσεων, με περισσότερες αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και αναδιάταξη του ελεγκτικού μηχανισμού, ώστε οι αποκλίσεις να εντοπίζονται νωρίτερα και οι έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένοι.
Ο νέος οδικός χάρτης, όπως αποτυπώνεται στο Draft Budgetary Plan που κατατέθηκε στην Κομισιόν, περιλαμβάνει επτά βασικές παρεμβάσεις. Στον πυρήνα του βρίσκονται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου, η αναβάθμιση του «ΕΛΕΓΧΟΣ Live», η περαιτέρω εξάπλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η δημιουργία νέων ελεγκτικών κέντρων.
Οι επτά κινήσεις
Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ έως το τέλος του 2027 προβλέπει:
- Για τη φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων αναπτύσσεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλονται η Παγκόσμια Δήλωση Πληροφοριών (GIR) και η Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου. Η εφαρμογή συνδέεται με τον ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή που προβλέπει η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2523 και θα επιτρέπει τόσο την ηλεκτρονική υποβολή όσο και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων στο πλαίσιο DAC9/GIR.
- Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Σε μία ενιαία βάση θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ για κάθε ακίνητο, τα εμπράγματα δικαιώματα και ο τρόπος χρήσης του. Στο Μητρώο θα συνδέονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, οι κωδικοί ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ και πληροφορίες για το αν ιδιοχρησιμοποιείται, μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Ουσιαστικά, κάθε ακίνητο αποκτά έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο, πάνω στον οποίο θα «τρέχουν» διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αναντιστοιχιών.
- Το Ψηφιακό Πελατολόγιο, που εφαρμόζεται ήδη στον κλάδο του αυτοκινήτου, επεκτείνεται και στον χώρο των εκδηλώσεων. Η ΑΑΔΕ θα μπορεί έτσι να παρακολουθεί πιο άμεσα την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να συγκρίνει τον αριθμό των συναλλαγών και των πελατών με τα έσοδα που δηλώνονται.
- Αναβαθμίζεται και η εφαρμογή «ΕΛΕΓΧΟΣ Live» που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές στις επιτόπιες εφόδους. Μέσω φορητών συσκευών αποκτούν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που ελέγχουν και καταγράφουν επιτόπου τις ελεγκτικές ενέργειες. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει περισσότερες λειτουργίες και περισσότερα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε ο έλεγχος να γίνεται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη περίοδος εφαρμογής ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ προβλέπεται μεταβατικό διάστημα προσαρμογής έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Με την ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών, η ΑΑΔΕ αποκτά εικόνα της συναλλαγής πολύ πιο κοντά στον χρόνο κατά τον οποίο αυτή πραγματοποιείται, περιορίζοντας τα περιθώρια για διαφορές μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου.
- Στο οργανωτικό σκέλος σχεδιάζεται αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη δημιουργία επτά νέων Περιφερειακών Κέντρων Φορολογικών Ελέγχων. Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Τελωνείων Θεσσαλονίκης, με στόχο μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και καλύτερη γεωγραφική κατανομή των ελεγκτικών δυνάμεων.
- Αλλάζει και η οργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών. Το νέο Τελωνείο με έδρα τα Σπάτα συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες των πρώην τελωνείων του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», του Λαυρίου και της Ραφήνας.