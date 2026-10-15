Σε εξέλιξη είναι το μπρα ντε φερ των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό μέλημα να φθάσουν σε συμφωνία πριν από τον ορυμαγδό των εκλογών του 2027 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολύ, πολύ δύσκολες» διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προειδοποίησε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται σήμερα και αύριο η ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, μέρος της οποίας θα είναι αφιερωμένο στις συνομιλίες για τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

«Απέχουμε δυόμισι, τρεις μήνες από το τέλος της χρονιάς και βρισκόμαστε ακόμη πολύ, πολύ μακριά από μία συμφωνία», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο παραμένει εφικτή.

Χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των μεγάλων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2024 βρίσκονται σε διακύβευση: από την αγροτική πολιτική μέχρι την άμυνα και από την ανταγωνιστικότητα μέχρι τη μετανάστευση.

Στη διαπραγμάτευση θα τεθούν, για παράδειγμα, τα ποσά που θα διατεθούν στους αγρότες και στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, το ύψος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και του τομέα της άμυνας, ποια θέση θα δοθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), αν πόροι θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών στην Αφρική ή όχι.

Τόσα ανοιχτά θέματα που πολλοί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να αποφασιστούν πριν από τα Χριστούγεννα. Διότι για πολλούς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από την Ιταλία ως την Πολωνία και από την Ελλάδα ως τη Γαλλία και τη Φινλανδία, το 2027 θα είναι χρονιά εκλογών που μπορεί να φέρουν στην εξουσία εχθρικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές ηγεσίες που ενδεχομένως θα θέλουν να ανατρέψουν τα χαρτιά των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων.

Πιέσεις από την ακροδεξιά υποψήφια της Γαλλίας

Όλα τα βλέμματα είναι φυσικά στραμμένα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, με την υποψήφια της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, να είναι επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις.

Η ακροδεξιά υποψήφια υπόσχεται γενναία μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητά η κατανομή των πόρων αυτών να μην αποφασισθούν πριν από το 2027 και καταγγέλλει ως «σκάνδαλο δημοκρατίας» την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου πριν από το τέλος του 2026.

Μακρόν εναντίον Μερτς

Στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπα δύο βασικά στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά, βρίσκονται οι χώρες που τάσσονται υπέρ ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού: ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ, Μακρόν μαζί με την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία ζητούν περισσότερους πόρους για τη γεωργία και για την κοινωνική και περιφερειακή σύγκλιση.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία ξεκάθαρα ανεπαρκή πρόταση», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

«Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός οφείλει να είναι φιλόδοξος και το ύψος του είναι κρίσιμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα.

Το δεύτερο στρατόπεδο απαρτίζεται από τους «φειδωλούς»: τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μαζί με τη Σουηδία και την Ολλανδία, που ζητούν δραστικές περικοπές στην πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων ευρώ – την ώρα που οι εθνικοί προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό πίεση.

Για την Ολλανδία, «ο λογαριασμός δεν βγαίνει», προειδοποίησε κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της ανακατανομής των πόρων υπέρ του εκσυγχρονισμού της ΕΕ ακόμη και αν γι’ αυτό απαιτηθούν περικοπές στις αγροτικές δαπάνες και στους πόρους που κατευθύνονται προς τη σύγκλιση.

Η Ιρλανδία, που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, πρότεινε το Σάββατο περικοπές 140 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη μείωση των δαπανών που προορίζονται για την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή βοήθεια.

Όμως, η ιδέα αυτή δεν ικανοποιεί κανένα στρατόπεδο.

Για την αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού, η Γαλλία προωθεί από μήνες τη θέσπιση νέων ευρωπαϊκών εσόδων, μέσω της φορολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών, των κρυπτοστοιχείων και των τυχερών παιχνιδιών.

Αφού συζητήσουν τον προϋπολογισμό και τις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα στρέψουν την προσοχή τους αύριο προς την Ουκρανία, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αναμένεται σήμερα στις Βρυξέλλες.