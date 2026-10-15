Η Stoiximan γιόρτασε και φέτος την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), με μια σειρά εσωτερικών δράσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφιερωμένες στους ανθρώπους του Operations και στον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση της εμπειρίας των πελατών της.

Για την Stoiximan, η εβδομάδα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία αναγνώρισης των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην «πρώτη γραμμή» της σχέσης με τον πελάτη. Η ομάδα Operations διαχειρίζεται χιλιάδες αλληλεπιδράσεις, ανταποκρίνεται σε ανάγκες και επιλύει ζητήματα σε πραγματικό χρόνο, μεταφέροντας παράλληλα πολύτιμη γνώση στον οργανισμό, η οποία συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και της εμπειρίας πελάτη.

Η επένδυση της Stoiximan σε μια in-house ομάδα Operations, με παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή από την έναρξη της λειτουργίας της. Η άμεση σύνδεση της ομάδας με το προϊόν, τους πελάτες και την κουλτούρα της εταιρείας ενισχύει την ποιότητα της εξυπηρέτησης, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης για τους ανθρώπους της, καθώς για αρκετούς εργαζομένους, το Customer Service αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδρομή τους στην Stoiximan και την αφετηρία για νέες ευκαιρίες μέσα στον οργανισμό.

Με αφορμή την CS Week 2026, η Stoiximan διοργάνωσε για τις ομάδες της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα αφιερωμένη στους ανθρώπους του Operations, με team bonding activities, δημιουργικές δράσεις, παιχνίδια, δώρα και κεράσματα. Οι πρωτοβουλίες αυτές έδωσαν την ευκαιρία στους εργαζομένους να συνδεθούν, να μοιραστούν στιγμές εκτός της καθημερινής τους ρουτίνας και να γιορτάσουν τη συμβολή τους στην ομάδα και στην εταιρεία.

Ο Σπύρος Γέρου, Director of Operations της Stoiximan, δήλωσε: «Στην Stoiximan πιστεύουμε ότι η εμπειρία του πελάτη ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. Το Customer Service βρίσκεται στην καρδιά της σχέσης μας με τον πελάτη, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποί μας αποκτούν πολύτιμη εμπειρία, εξελίσσονται και χτίζουν τη δική τους επαγγελματική διαδρομή μέσα στον οργανισμό. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται, να αναλαμβάνει νέους ρόλους και να διαμορφώνει τη δική του πορεία στην Stoiximan».

Η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί μέρος ενός διεθνούς θεσμού που υλοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες. Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε από το ΕΙΕΠ το 2017, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση των ανθρώπων που συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία ποιοτικών εμπειριών εξυπηρέτησης και σχέσεων εμπιστοσύνης. Η φετινή Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ένωσε περισσότερες από 100 εταιρείες και οργανισμούς, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξυπηρέτησης και τη συμβολή των ανθρώπων της στην οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Μέσα από τη συμμετοχή της στον θεσμό και τις δικές της εσωτερικές δράσεις, η Stoiximan αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των ανθρώπων του Operations και αναδεικνύει τον ρόλο τους τόσο στην εμπειρία των πελατών όσο και στη συνολική πορεία της εταιρείας.