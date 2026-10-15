Η Ινδία αναμένεται να επιβληθεί το 2027 ως η τέταρτη παγκόσμια οικονομία, παίρνοντας τη θέση της Ιαπωνίας -που αναμένεται μάλιστα να υποβιβασθεί στην έκτη θέση πίσω από τη Βρετανία, σύμφωνα με τις προβολές που ανακοίνωσε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ιαπωνία θα διατηρήσει φέτος τη θέση της ως τέταρτης χώρας στον κόσμο με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία.

Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Γαλλία.

Όμως το 2027 αναμένεται να συμβεί μια σημαντική αλλαγή: σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, η Ινδία θα γίνει η τέταρτη οικονομική δύναμη, με ΑΕΠ που θα φθάσει τα 4,52 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Θα ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (4,49 τρισεκατομμύρια δολάρια) και η Ιαπωνία (4,47 τρισεκατομμύρια δολάρια), η οποία θα υποβιβασθεί στην έκτη θέση. Η Γαλλία θα παραμείνει η έβδομη οικονομία του πλανήτη (3,65 τρισεκατομμύρια δολάρια).